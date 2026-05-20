李 “현장체험학습 방안 빨리 마련하라”…최교진 “곧 대책 마련”

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이 대통령 “필요하면 입법하고 교육부·수사지침도 만들어야”
최교진 “최대한 의견 수렴해 곧 답을 내겠다”

최교진 교육부 장관이 지난달 17일 오전 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제6차 영유아교육·보육통합 추진위원회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.4.17 뉴스1
최교진 교육부 장관이 지난달 17일 오전 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제6차 영유아교육·보육통합 추진위원회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.4.17 뉴스1
이재명 대통령이 현장체험학습 위축 문제를 두고 “교사한테 희생하라고 하면 안 되고 방안을 빨리 마련해야 한다”고 지적하자 최교진 교육부 장관이 “현장과 적극 소통해 곧 답을 내겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 20일 제22회 국무회의 겸 제9차 비상경제점검회의에서 현장체험학습 문제를 언급하며 “안동에 줄불놀이 갔더니 학생들이 ‘체험학습 가게 해달라’고 하더라”며 “교사들이 게을러서 안 하는 게 아니다. 무슨 일만 생기면 교사 책임지라고 하고 수사기관 불려다니고 변호사비도 부담해야 하고 상황이 악화되면 징역형 선고해 해임당하고 파면당하게 하면 어떻게 (체험학습을) 하겠느냐”고 지적했다.

최교진 교육부 장관은 “교원단체, 학부모 단체와 다 같이 현장과 적극 소통하겠다”며 “또 법무부에서도 적극적으로 막힌 걸 많이 풀어주시고 해서 최대한 의견 수렴해 곧 답을 내겠다”고 답했다.

이 대통령은 또 “‘교사가 희생해라’ 이러면 안 된다”며 “문제가 있으면 문제를 없애거나 보완할 수 있는 방법을 제시해 줘야 한다”고 말했다.

특히 “안전관리 책임을 교사한테 다 개별적으로 떠넘기느냐, 형사 책임·배상 책임·도덕적 비난이 교사에게 안 가게 할 방법이 뭔지 고민해야 한다”며 “필요하면 입법이라도 하고 교육부 지침도 만들고 수사기관 수사 지침도 만들어야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 “변호사는 업무 중에 일하다가 그런 거면 해당 기관이 변호사를 책임지지 않느냐”며 “당연히 해 줘야 한다. 책임 완화할 수 있는 방법도 보험에 들어가면 형사 처벌이 안 되게 법을 만들든지 법제화를 포함해 문제를 해결해야 한다”고 강조했다.

이에 최 장관이 “해결책을 찾아가고 있다. 바로 보고드릴 수 있도록 하겠다”고 답하자 이 대통령은 “빨리하라”고 재촉했다.

(서울=뉴스1)

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