영남이공대, “AI-디지털 기반 교육체계 고도화”

맞춤형 미래 인재 양성 모델 구축
영남이공대는 인공지능(AI)·디지털 기반 교육 혁신 비전을 공식 선포하고 미래형 전문대 전환에 나섰다.
이 대학은 최근 대구 남구 캠퍼스 천마스퀘어 시청각실에서 ‘AI 대전환(AX) 대학 혁신 선포식’을 열고 AI와 디지털 기술 중심의 대학 혁신 전략을 공개했다. 이번 행사는 정부의 AID(AI+Digital) 전환 지원 사업과 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE) 추진에 발맞춰 교육·행정·산학협력 전반의 디지털 전환 방향을 제시하기 위해 마련됐다.
이재용 총장은 비전 선언을 통해 “AI 대전환 시대에 맞춰 대학 생태계 전반을 AI 중심으로 혁신할 것”이라고 말했다. 현장 중심 직업교육의 강점을 바탕으로 학생 맞춤형 미래 인재 양성 체계를 구축하고 산업 현장과 연계한 실무형 교육을 강화하겠다는 의미다.
특히 영남이공대는 ‘6-Track 인재 양성 모델’을 추진한다. 산업체 요구와 학생의 진로 목표를 반영한 맞춤형 교육체계로, 학생들의 전공 역량 강화뿐 아니라 취업 경쟁력과 현장 적응력을 함께 높이기 위한 특화 전략이다.
영남이공대는 이번 AX 혁신을 계기로 AI·디지털 기반 교육체계를 고도화하고 정부 재정지원사업과 지역 산업 연계 경쟁력도 확보할 방침이다. 이 총장은 “직업교육을 넘어 AI 시대 산업 변화에 대응하는 실무형 혁신 플랫폼 역할을 확대할 것”이라고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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