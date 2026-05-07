울산, 외국인 근로자에 ‘법률 상담-한국어 교육’ 지원

동구에 지원센터 조성해 운영
울산시가 외국인 근로자 증가에 대응하기 위한 전담 지원 거점을 구축했다. 산업 현장의 인력 구조 변화에 맞춰 외국인 근로자의 초기 정착을 체계적으로 지원하려는 조치다.
러시아어 등 5개 언어 상담 가능
시는 동구 일산동 테라스파크 D동 2층에 ‘울산외국인근로자지원센터’를 조성하고 6일부터 시범 운영에 들어갔다고 밝혔다. 외국인 근로자 밀집 지역에 자리 잡아 접근성을 높인 것이 특징이다.
센터는 전용면적 390㎡ 규모로 상담실과 교육실, 다목적홀, 커뮤니티 공간 등을 갖췄다.
운영 시간은 일요일부터 목요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지로, 평일 이용이 어려운 근로자를 고려해 일요일을 운영일에 포함하고 금·토요일은 휴관한다.
시범 운영 기간에는 법률·노동·생활·체류 관련 상담 서비스를 우선 제공한다. 이후 정식 운영 단계에서는 한국어 교육과 산업안전 프로그램을 도입해 근로자의 현장 적응과 생활 안정 지원 기능을 강화할 계획이다.
운영은 울산경제일자리진흥원이 맡는다. 시범 운영에는 센터장을 포함한 한국인 3명과 외국인 상담원 3명 등 총 6명이 투입되며, 러시아어·키르기스어·카자흐어·인도네시아어·우즈베크어 등 5개 언어 상담이 가능하다.
시는 다음 달까지 베트남, 스리랑카 등 상담 인력을 추가 채용해 지원 언어를 확대하고, 시범 운영 결과를 반영해 7월 중 정식 운영에 들어갈 계획이다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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