광주시 “농사 체험 하며 힐링하세요”

내달 12일까지 ‘치유농업 체험’
광주시 농업기술센터는 6월 12일까지 농업을 통해 시민의 스트레스를 해소하고 심리적 회복을 돕는 ‘2026 광주 치유농업 체험 주간(농업 오픈위크)’을 운영한다고 6일 밝혔다. 올해 체험 주간은 그동안 개별적으로 진행해 온 발달장애인 대상 치유농업 프로그램과 어린이 대상 농업 생태체험을 하나로 통합해 운영한다.
반려 식물 관리법 명사 특강도
시는 사회복지사 등 돌봄 종사자, 재가 암 환자, 치매 환자 가족 자조 모임 등 참여 대상을 확대했다. 치유농업 체험 주간 행사는 총 1300명을 대상으로 하며 △허브 활용 오감 치유 △스마트팜 수확 체험 △제철 식물 생태 탐구 △반려 식물 특강 등 총 68회에 걸쳐 다채로운 프로그램이 이어진다.
시민 참여형 프로그램인 ‘수요 풀충전-반려 식물로 채우는 한 주’는 식물 관련 명사의 특강과 체험을 결합했다. 반려 식물 관리법부터 식물 인문학, 정서 치유까지 폭넓은 내용을 다뤄 일상에서 농업을 즐길 수 있도록 돕는다. 시는 체험 주간을 통해 농업의 역할을 단순한 생산 활동에서 아이들의 배움터, 치유와 회복 공간, 시민 여가 공간, 미래 농업 체험 현장으로 확장할 계획이다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0