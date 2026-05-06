경주솔거미술관 ‘움직이는 섬 고래’ 사진전 개최

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 6일 10시 48분

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고래 사진을 주로 찍는 장남원 작가의 작품. 그는 전시작에 별도 제목을 붙이지 않는다. 경주솔거미술관 제공
고래 사진을 주로 찍는 장남원 작가의 작품. 그는 전시작에 별도 제목을 붙이지 않는다. 경주솔거미술관 제공
경북 경주솔거미술관은 이달 11일부터 9월 13일까지 장남원 작가의 ‘움직이는 섬 고래’ 사진전을 연다.

이번 전시는 장 작가가 1992년 일본 출장 시 처음 만난 고래에 빠져 지낸 오랜 시간의 결과물들이자, 고래가 선사하는 대자연의 감동을 셔터 안으로 담아낸 서사들이다. 장 작가는 “나는 고래를 찍지만 사실은 인간이 잃어버린 감각을 찍고 있는지도 모른다”면서 “끝없이 펼쳐진 바다처럼 우리의 삶 또한 더 넓고 깊을 수 있음을 전하고 싶다”고 말했다.

1950년생인 장 작가는 23년 동안 기자로 근무하며 남북 고위급 회담 평양 특파원과 소말리아 내전, 르완다 내전, 걸프전 등 많은 분쟁 지역에서 종군기자로 활동했다. 1979년부터 수중 촬영을 시작해 전 세계 바닷속을 사진으로 기록하고 있다.

관람 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 솔거미술관이 있는 경주엑스포공원 통합권(어른 기준 1만2000원)을 구매하면 전시를 감상할 수 있다.
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장영훈 기자 jang@donga.com
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