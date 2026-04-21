“자다가 깨니 바다 한가운데”…대부도 갯바위서 60대女 구조

경기 안산시 대부도 인근 갯바위에서 60대 여성이 잠을 자다가 밀물에 고립됐다.
경기 평택해양경찰서는 19일 오후 5시27분경 대부도 방아머리해변 인근 갯바위에서 잠들었다가 고립된 A 씨를 구조했다고 밝혔다.
이 여성은 혼자 대부도를 방문해 갯바위에서 바다를 보다가 잠이 들었고, 그사이 바닷물이 들어와 고립된 것으로 파악됐다.
신고를 접수한 평택해경은 무동력 구조보드로 갯바위에 접근해 A 씨를 구조했다.
구조 당시 A 씨는 일부 소지품을 분실해 불안정한 모습을 보인 것으로 알려졌다. 다만 건강에는 큰 문제가 없어 안정을 취한 뒤 귀가 조치했다.
같은 날 새벽 안산시 말부흥 선착장에서도 술 취한 20대 남성이 발을 헛디뎌 갯벌로 추락했다. 해경·소방·경찰이 출동해 남성을 구조했다.
평택해경 관계자는 “갯바위와 해안가는 조석 간만의 차로 인해 고립 위험이 크다”며 “해안 방문 시 물 때를 확인하고, 음주 후 이동을 자제해달라”고 당부했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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