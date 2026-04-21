[서대문구]홍제-홍은동, 어린이집 보내기 편해진다

서대문구가 최근 홍제·홍은권역 주민들의 숙원인 ‘종합보육시설(가칭)’ 건립 공사에 착수하면서 본격적인 사업 추진에 나섰다.
현재 홍제·홍은권역에는 서대문구 전체 영유아의 약 32%가 거주하고 있지만 기존 ‘서대문구육아종합지원센터’가 남가좌동에 있어 이용에 불편함이 컸다.
구는 관내 권역별 보육 수급 불균형 해소를 위해 홍은동 11-204 일대 홍은제13주택재개발 정비사업 구역에 총사업비 121억여 원을 투입해 부지면적 638㎡, 총면적 1782㎡ 규모의 통합 보육 시설 건립한다. 신설 보육시설은 지하 2층, 지상 5층 규모로 설계돼 아이와 부모의 행복 공간으로 꾸며진다. 1∼2층에는 쾌적한 보육실과 식당, 유희실 등을 갖춘 국공립 어린이집이 들어서 수준 높은 보육 서비스를 제공한다. 3∼5층은 육아종합지원센터 분소로 장난감 대여실, 육아 정보 나눔터, 어린이 놀이방(키즈 카페), 상담실 등 영유아 가족을 위한 다양한 지원 시설로 꾸며진다. 특히 이번 시설은 ‘장애물 없는 생활환경 인증 기준’을 적용해 영유아와 임산부 등 교통약자가 이용하는 데 불편함이 없도록 입구부터 내부 동선까지 세심하게 설계했다. 또한 아이들의 건강을 최우선으로 고려한 친환경 내외장재를 사용해 영유아들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 쾌적한 보육 환경을 구현한다.
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