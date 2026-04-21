[구로구]내 가족-이웃 살리는 ‘시민 구조대’ 상시 교육

매달 둘째-넷째 수요일 운영
구로구가 응급 상황 발생 시 신속하고 정확한 대처 능력을 높이기 위해 구민을 대상으로 ‘심폐소생술 교육’을 정기적으로 운영한다.
기도 폐쇄 대처 등 실습 위주
이번 교육은 일반 구민과 30명 미만 단체를 대상으로 하며 일상생활에서 발생할 수 있는 심정지 및 응급 상황에 대비해 누구나 쉽게 응급처치를 익히고 실습할 수 있도록 구성됐다.
교육은 매달 둘째·넷째 수요일 오후 2시부터 4시까지 구로구보건소 9층 상설교육장에서 진행되며 회당 20명 내외로 운영된다. 30명 이상 단체의 경우 별도 문의를 통해 일정 협의가 가능하다.
주요 교육 내용은 △심폐소생술(CPR) 이론 및 실습 △자동심장충격기(AED) 사용법 △기도 폐쇄 시 응급처치 등 실제 상황을 가정한 체험 중심 교육으로 진행돼 참여자들의 이해도를 높일 예정이다.
특히 전문 강사의 지도 아래 실습 위주로 교육이 이뤄져 응급 상황 발생 시 당황하지 않고 즉각 대응할 수 있는 실질적인 역량을 기르는 데 중점을 두고 있다.
교육 신청은 구로구보건소 누리집 또는 서울시 공공예약서비스에서 가능하며 교육비는 전액 무료다. 다만 신청 인원이 5명 미만일 경우 일정이 변경될 수 있다.
구 관계자는 “위급 상황에서 초기 대응이 생명을 좌우하는 만큼 심폐소생술 교육은 매우 중요하다”며 “구민 누구나 쉽게 익혀 응급 대응 역량을 높이도록 하겠다”고 말했다.
구로구는 다양한 응급처치 교육과 안전 프로그램을 통해 구민의 위기 대응 능력 향상과 안전한 생활환경 조성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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