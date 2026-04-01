외국인을 위한 ‘한국사회 입문서’ 출간

부산외대 신선종 교수 등 집필
외국인이 미디어를 통해 한국 사회의 전반적인 특징을 이해할 수 있도록 돕는 신간이 나왔다.
최신 뉴스 등 미디어 자료 수록
부산외국어대 신선종, 윤희각, 이영희 교수는 “국내 외국인 유학생 25만 명 시대를 맞아 유학생들이 한국을 올바르게 이해할 수 있도록 돕기 위해 ‘외국인을 위한 미디어로 보는 한국사회’를 출간했다”고 19일 밝혔다.
이 책은 14개 주제로 구성됐다. 유학생들의 관심이 높은 K팝, K드라마를 비롯해 한국 생활 정착에 필요한 교통과 통신, 의료와 복지, 도시와 지역, 교육, 기업과 직장 등을 다룬다. 또 한국의 DNA, 가족, 경제성장, 세대 등 다양한 주제를 폭넓게 담아 한국 사회에 대한 이해를 넓히는 데 초점을 맞췄다. 기자 출신 교수 2명과 한국어 교육 전문가가 다년간의 자료 수집과 수업 경험을 바탕으로 고등교육 수준에 맞게 구성했다.
주제별로 연결된 최신 뉴스, 드라마 클립, 전문가 분석 영상 사이트 등을 참고자료로 제시해 외국인을 위한 ‘미디어 리터러시(읽고 쓰는 능력)’ 교재로 활용할 수 있는 점이 특징이다. 외국인이 이해하기 어려운 한국어 단어를 영어로 풀어 쓴 어휘 가이드도 수록됐다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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