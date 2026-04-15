16개월 지났는데 희생자 귀걸이-목걸이 나와…무안공항 재수색

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 22시 41분

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15일 전남 무안국제공항에서 진행된 유해 재수색 과정에서 발견된 귀금속. 유가족협의회 제공, 뉴스1
15일 전남 무안국제공항에서 진행된 유해 재수색 과정에서 발견된 귀금속. 유가족협의회 제공, 뉴스1
‘12·29 제주항공 여객기 참사’ 현장 재수색 과정에서 유해 추정물과 유류품 등이 추가로 발견됐다. 2024년 12월 29일 참사 발생 이후 약 1년 4개월 만이다.

15일 유가족협의회에 따르면 이날 전남 무안국제공항 일대 수색 작업을 실시한 결과 유해 추정 42점과 유류품 43점이 추가로 나왔다. 특히 땅속에 깊이 묻혀있던 희생자의 목걸이나 귀걸이 등 귀금속까지 수습됐다. 13일 재수색을 시작한 지 사흘 만에 누적 유해 추정물은 117점, 유류품은 95점이 발견됐다.

올해 2월 기체 잔해 재조사 과정에서 희생자 유해가 추가 발견되면서 초기 유해 수습이 부실했다는 지적이 잇따랐다. 지난달 12일에는 이재명 대통령이 관련 보고를 받은 뒤 책임자를 엄중 문책하고 유해가 수습되지 않은 경위를 철저히 조사하라고 지시했다.

이에 정부는 13일부터 약 두 달간 현장에 대한 재수색을 진행하기로 했다. 무안공항 내부뿐 아니라 외곽 담장 주변, 활주로 진입로 등 공항 주변 지역도 수색 대상이다.

재수색에는 민·관·군·경에서 모두 250여 명이 참여한다. 수습본부는 수습된 유해와 유류품에 대해 정밀 감식과 DNA 분석 등 신원 확인 절차를 거쳐 유가족에게 인도할 예정이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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