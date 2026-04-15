암 관리 ‘조기 개입’으로 전환…조기암협의체(ECA) 공식 출범

암 관리 정책이 치료 중심에서 조기 진단 중심으로 전환되는 가운데, 조기암 협의체(Early Cancer Alliance·ECA)가 지난 10일 발대식을 열고 공식 활동에 들어갔다. 협의체에는 학계와 건강검진 기관, 의료 인공지능(AI) 기업, 글로벌 헬스케어 기업 등이 참여한다.
이번 협의체 출범은 정부의 암 관리 정책 변화와 맞물려 추진됐다. 정부는 ‘제5차 암 관리 종합계획(2026~2030)’을 통해 주요 6대 암의 조기 진단율을 2030년까지 60% 수준으로 끌어올리고, 국가암검진에 AI 등 첨단 기술을 도입하겠다는 방안을 제시한 바 있다.
암은 조기에 발견할수록 치료 성공률과 환자의 삶의 질이 크게 향상되는 질환으로, 조기 진단의 중요성이 지속적으로 강조돼 왔다. 이에 따라 ECA는 민간 차원에서 정밀 진단 기술과 보건경제학적 분석을 결합해 국가 암 관리 체계 고도화를 지원하겠다는 구상이다.
협의체는 향후 세 가지 축을 중심으로 활동을 전개할 계획이다. 우선 건강검진 데이터를 활용해 유방암 등 주요 암의 조기 고위험군을 선별하고, 관련 근거를 축적하는 연구를 추진한다. 아울러 의료 인프라와 AI 진단 기술을 결합한 검진 체계 고도화 방안을 검토하고, 기술의 임상적·경제적 효과를 분석해 현장 적용 가능성을 높인다는 방침이다. 이와 함께 조기 진단과 치료 연계가 건강보험 재정과 사회적 비용에 미치는 영향을 분석해 정책 개선 방향도 제시할 계획이다.
이번 협의체에는 한국보건경제정책학회, KMI한국의학연구소, 의료 AI 기업 루닛, 글로벌 헬스케어 기업 한국로슈 등이 참여한다. 각 기관은 정책 연구, 검진 데이터 제공, AI 진단 기술 개발, 글로벌 협력 등 역할을 분담해 협력할 예정이다.
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