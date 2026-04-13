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사회
서울사진축제 ‘컴백홈’ 6월 14일까지
동아일보
입력
2026-04-13 04:30
2026년 4월 13일 04시 30분
전영한 기자
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9일 서울 도봉구 창동 서울시립 사진미술관을 찾은 관람객들이 2026 서울사진축제 ‘컴백홈’을 감상하고 있다. 이날부터 개최된 사진축제에선 한국 사진계를 대표하는 작가 한영수(1933∼1999), 박형렬, 이한구 등과 신진 작가 김민, 신수와, 이예은 등 총 23명의 작품을 만나볼 수 있다. 주제 ‘컴백홈’은 서울시립 사진미술관에 서울사진축제가 둥지를 틀었다는 뜻을 담았다. 6월 14일까지 이어지며 무료로 관람할 수 있다.
#서울시립
#사진미술관
#서울사진축제
#작품
#무료관람
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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