쌍둥이 한 명 잃었다…대구에서 분당까지 임신부 ‘응급실 뺑뺑이’

대구에서 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 이른바 ‘병원 뺑뺑이’를 돌다가 4시간 만에 수술을 받았으나 끝내 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌다.
7일 소방당국 등에 따르면 지난 2월 28일 대구의 한 호텔에 투숙하던 미국인 임신부 A 씨(28주 차)가 복통과 조산 징후를 보였다.
남편은 인근 산부인과에 연락했지만, 진료 이력이 없다는 이유 등으로 대학병원을 권유받았다고 한다.
증상이 악화하자 남편은 다음 날 새벽 119에 신고했다.
구급대가 도착해 산모를 태웠지만, 대구 내 상급종합병원들이 산부인과 전문의 부재와 ‘신생아 집중치료실(NICU) 부족 등을 이유로 수용이 어렵다고 밝히면서 시간이 지연됐다.
결국 남편이 직접 차량을 운전해 타 지역 병원으로 이동을 결정했다. 이동 과정에서 119와 병원을 수소문했으나 혼선이 일어나면서 시간이 더 늦어졌다.
A 씨는 충북 인근에서 구급차로 다시 인계된 뒤에야 경기 성남시 분당서울대학교병원으로 옮겨졌다.
도착 당시 A 씨는 양수가 터지고 저혈압 증세를 보이는 등 위중한 상태였다.
A 씨는 최초 신고 4시간 만에 응급 제왕절개 수술을 받았으나, 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 치료 중인 것으로 알려졌다. 산모의 생명은 지장이 없는 상태다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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