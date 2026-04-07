“회생 파산 무료 상담“ 광주회생법원 ‘빛고을 희망드림’ 센터 개소

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 7일 10시 43분

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회생·파산 무료 상담센터인 ‘빛고을희망드림’이 6일 광주회생법원에 문을 열었다. 뉴시스
회생·파산 무료 상담센터인 ‘빛고을희망드림’이 6일 광주회생법원에 문을 열었다. 뉴시스
광주회생법원은 회생·파산 전문 상담센터인 ‘빛고을 희망드림’을 개소했다고 7일 밝혔다.

광주법원종합청사 별관 3층에 마련된 빛고을 희망드림 상담센터에는 변호사, 법무사, 신용회복위원회 직원 등 상담위원 11명이 참여해 채무자에게 무료 상담 서비스를 제공한다. 개인회생·파산 절차와 신청 방법, 소송구조 지원 제도 안내뿐 아니라 신용회복위원회, 한국자산관리공사 등 외부 유관기관의 채무조정 제도에 대한 상담도 진행한다.

매주 월요일부터 금요일까지 오후 1시 30분부터 4시 30분까지 이용할 수 있으며, 방문 상담만 가능하다.

광주회생법원은 채무자가 회생과 파산 가운데 적합한 제도를 선택할 수 있는 기회와 정보를 제공한다는 점에서 센터 개소의 의미가 크다고 설명했다. 상담과 관련한 자세한 내용은 광주회생법원 누리집(https://gjb.scourt.go.kr)에서 확인할 수 있다.

#광주회생법원#빛고을 희망드림#회생·파산#개인회생
정승호 기자 shjung@donga.com
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