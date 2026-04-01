홍성한우, 홍콩 수출 본격화…글로벌 시장 공략 나서

충남 홍성군은 ‘홍성한우’의 홍콩 정기 수출을 본격적으로 추진하며 글로벌 시장 공략에 나선다고 1일 밝혔다.
이번 수출 품목은 최고급 부위인 1++(No 8, 9) 등급의 등심과 안심 등으로 홍콩 내 주요 슈퍼마켓은 물론 미슐랭 레스토랑과 5성급 호텔을 중심으로 공급될 예정이다. 홍콩은 1인당 소고기 소비량이 아시아권 최고 수준인 소고기 소비 시장으로, 전체 한우 수출량의 70%를 차지하는 핵심 전략 지역이다. 최근 홍콩 내 신중산층을 중심으로 프리미엄 등급 쇠고기에 대한 수요가 성장하고 있으며, 한류 콘텐츠 확산에 따른 K-푸드 선호도가 상승하고 있어 이번 수출을 통해 홍성한우가 글로벌 대표 브랜드로 거듭날 것으로 기대를 모으고 있다.
군은 안정적인 수출 물량 확보를 위해 수출 농가에 두당 50만 원의 고급육 장려금을 지급할 계획이다. 이를 통해 홍성한우의 브랜드 가치를 높이는 동시에 한우 농가의 실질적인 추가 소득 증가를 도모한다는 방침이다. 이병민 군 축산과장은 “이번 수출이 홍성 축산농가의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대한다”며 “향후 홍콩을 넘어 싱가포르와 마카오 등 인근 국가로도 수출 시장을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.
홍성군은 가축분 퇴비의 해외 판로 개척에도 박차를 가한다. 지난해 베트남 880t, 캄보디아 1000t의 수출 성과를 바탕으로 올해는 베트남 4000t, 캄보디아 1000t 등 총 5000t으로 수출 물량을 대폭 확대한다.
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