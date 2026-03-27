음악 공연-벼룩시장… 동인천 아트큐브 문화 행사 시동

31일부터 계절별 프로그램 운영
인천시와 인천관광공사는 원도심 문화 활성화를 위해 ‘동인천 아트큐브 문화예술 프로그램’을 31일부터 운영한다고 26일 밝혔다. 인천 원도심 대표 문화공간인 동인천 아트큐브는 올해 시민을 대상으로 공연과 체험, 참여가 어우러진 다양한 문화예술 행사를 선보인다. 31일에는 라이브 공연과 함께 시민 참여형 벼룩시장, 체험 부스가 운영된다. 단순 관람을 넘어 시민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 열린 문화 체험 기회를 제공한다.
인천시 “원도심 문화 활성화 기대”
봄에는 어쿠스틱 공연, 가정의 달에는 가족 참여 프로그램, 여름에는 야간 공연과 청년 중심 무대, 가을에는 감성 콘텐츠 등 시기별 특성을 반영한 기획이 이어진다.
10월에는 인천 시민의 날을 기념한 특별 프로그램이 운영된다. 지역 기반 전문 예술가 공연과 시민 참여형 부대행사가 함께 진행된다.
12월에는 스케이트장 운영과 연계한 겨울 주제 공연과 크리스마스 프로그램을 마련해 연말 분위기를 더할 계획이다. 시는 동인천역 일대와 연계한 공공미술 프로젝트, 야간 문화 콘텐츠 등도 여건에 따라 추진하기로 했다.
2023년 동인천역 북광장에 조성된 아트큐브는 문화 기반이 상대적으로 부족했던 원도심에 새로운 문화 거점으로 자리매김했다는 평가를 받는다. 시민과 예술인이 함께 만들어가는 생활 밀착형 문화공간으로서 역할을 하고 있다. 손미화 인천시 예술정책과장은 “동인천 아트큐브는 시민 누구나 일상에서 문화를 누릴 수 있는 열린 공간”이라며 “앞으로도 공연과 체험, 교육이 어우러진 프로그램을 통해 원도심에 지속적인 활력을 불어넣겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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