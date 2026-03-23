본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
청보리밭에 새긴 봄날의 추억
동아일보
입력
2026-03-23 04:30
2026년 3월 23일 04시 30분
박영철 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260323/133582405/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
22일 전북 고창군 학원농장을 찾은 상춘객들이 연녹색으로 물든 청보리밭을 배경으로 사진을 찍고 있다. 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온이 이어질 것으로 예상되는 가운데 23일 아침 최저기온은 영하 1도∼영상 9도, 낮 최고기온은 12∼21도로 예보됐다.
#전북
#고창군
#청보리밭
#연녹색
#기온예보
고창=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
2
“잠깐 눈 붙인단 남편 전화가 마지막”…쪽잠 시간 덮친 화마에 참변
3
서울은 ‘명픽’ 정원오 집중공격, 경기는 계파전…與경선 네거티브 격화
4
“불타는 차 안, 아내의 마지막 눈빛 선한데”…산불 1년, 남겨진 사람들[더뎁스]
5
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
6
식초 먹으면 기억력 좋아진다
7
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
8
박주민 “鄭, 더러운 손 잡아”… 정원오측 “국힘 같은 공세”
9
도면에 없는 헬스장, 대피 못하고… 기름때 탓 삽시간에 불길 번져
10
바이든 조롱 사진에 빵터진 日총리…백악관 일부러 공개했나
1
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
2
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
3
李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
4
‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”
5
김구·건곤감리·아리랑…‘뼛속까지 한국돌’ 증명한 BTS
6
홍준표, 김부겸 지지자에 “대구, 李정부 도움받지 않으면 안 돼”
7
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
8
李 “비서실장 전번 줄테니 연락하라”…대전 유가족 위로
9
트럼프 이란에 48시간 통첩…“호르무즈 안 열면 발전소 파괴”
10
[속보]李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
2
“잠깐 눈 붙인단 남편 전화가 마지막”…쪽잠 시간 덮친 화마에 참변
3
서울은 ‘명픽’ 정원오 집중공격, 경기는 계파전…與경선 네거티브 격화
4
“불타는 차 안, 아내의 마지막 눈빛 선한데”…산불 1년, 남겨진 사람들[더뎁스]
5
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
6
식초 먹으면 기억력 좋아진다
7
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
8
박주민 “鄭, 더러운 손 잡아”… 정원오측 “국힘 같은 공세”
9
도면에 없는 헬스장, 대피 못하고… 기름때 탓 삽시간에 불길 번져
10
바이든 조롱 사진에 빵터진 日총리…백악관 일부러 공개했나
1
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
2
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
3
李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
4
‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”
5
김구·건곤감리·아리랑…‘뼛속까지 한국돌’ 증명한 BTS
6
홍준표, 김부겸 지지자에 “대구, 李정부 도움받지 않으면 안 돼”
7
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
8
李 “비서실장 전번 줄테니 연락하라”…대전 유가족 위로
9
트럼프 이란에 48시간 통첩…“호르무즈 안 열면 발전소 파괴”
10
[속보]李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“다이어트 중 먹방 본다?”…오히려 덜 먹게 된다는 연구 [바디플랜]
“하루 몇 번 먹었나 보니”…이 음식, 심장·뇌졸중 위험 67%↑
‘최고가격제’ 휘발유값, 12일만에 일시 반등
댓글 0