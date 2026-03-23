청보리밭에 새긴 봄날의 추억

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22일 전북 고창군 학원농장을 찾은 상춘객들이 연녹색으로 물든 청보리밭을 배경으로 사진을 찍고 있다. 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온이 이어질 것으로 예상되는 가운데 23일 아침 최저기온은 영하 1도∼영상 9도, 낮 최고기온은 12∼21도로 예보됐다.

#전북#고창군#청보리밭#연녹색#기온예보
고창=박영철 기자 skyblue@donga.com
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