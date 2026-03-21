돌아온 BTS “우린 특별한 사람들 아냐…두려웠지만 ‘Keep Swim’”

케이팝 최초 ‘광화문 통째로’ 무대화
“역사적인 장소에서 무대, 너무 영광
우리도 부담감, 두려움…고민 많아
아직 불안하지만 이 또한 저희 자신”
그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 무대를 선보이면서 ‘K팝 왕의 귀환’을 알렸다. BTS는 이날 오후 8시 경복궁 근정문에서 출발해 흥례문·광화문·월대로 이어지는 어도(御道·왕의 길)를 걸어 나와 현장을 ‘보랏빛’으로 물들였다.
● 돌아온 BTS “두려움 있었지만…그저 좋다”
BTS는 이날 오프닝 곡 ‘보디 투 보디’(Body to Body)로 포문을 열었다. 검정색 옷을 입고 무대에 등장한 BTS는 흥겨운 노래와 퍼포먼스로 관객들의 귀뿐만 아니라 눈을 매혹했다. 이번 무대는 경복궁과 7명의 멤버, 수십만명의 팬들을 한데 담아내 K-컬처의 주요한 순간들을 실시간으로 포착했다. 광화문 광장에서 K팝 가수가 단독 공연을 개최한 것은 BTS가 처음이다. 넷플릭스가 아티스트의 단독 공연을 실시간으로 송출하는 것 역시 이번이 최초다.
이날 BTS는 두 번째 곡으로 ‘Hooligan’를 선보였고, 세 번째 곡으로 ‘2.0’ 무대를 선보인 뒤 토크를 이어갔다. 진은 “와주셔서 감사하다”고 말했다. 지민은 “드디어 만났다. 이렇게 말할 수 있다는 게 너무 울컥하고 감사하다. 일곱 명이 다시 만날 수 있게 돼서 감사하다“고 했다.
또 팬들을 향해선 ”보고 싶었다. 광화문 광장을 이렇게 가득 채워주실지 몰랐다“고 소감을 전했다.
슈가는 “역사적인 장소인 광화문에서 무대를 할 수 있어 너무 영광이다. 이번 앨범은 정체성을 담고 싶어서 아리랑을 타이틀로 정했고, 광화문에서 무대를 하게 됐다”고 말했다.
뷔는 “특별한 장소에서 컴백 할 수 있어 감회가 새롭다. 멀리서 찾아주신 아미분들, 지금 방송되고 있는 넷플릭스에서 시청 중인 시청자분들 저희도 정말 많이 기다렸다”면서 “여러분이 어디에 계시든 저희의 마음이 전해졌으면 좋겠다”고 했다.
제이홉은 영어로 소감을 말했다. 그는 “정말 오래많이 기다렸고, 기다려주셔서 감사하다”고 말했다. 정국과 리더인 RM 역시 “긴 여정이었지만 결국 우린 이곳을 왔다”면서 ”이곳까지 와주셔서 감사하다“고 입을 모았다.
인사를 마친 BTS는 히트곡인 ‘버터(Butter)’, ‘MIC DROP’ 무대를 이어갔다. 특히 강렬한 퍼포먼스가 포함된 MIC DROP이 시작되자 팬들은 응원봉을 흔들었고, 큰 함성을 질렀다. 고난도 안무와 쉴 틈 없이 몰아치는 랩을 소화하면서 팬들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다. 또 현장에 있던 ‘아미’(BTS 팬)들의 떼창이 이어지며 현장의 열기를 더했다.
무대를 마친 뒤 두 번째 토크에서 BTS는 “여러분 즐기고 계신가요? 아미 소리 질러”라며 환호를 유도했다.
지민은 “저희가 단체로 돌아왔다는 게 실감이 나지 않는다. 여러분 너무 춥진 않으시냐. 날씨가 풀렸을 줄 알고 안심하고 왔는데 생각보다 춥다. 우리가 잘해야겠다. 여러분이 행복해하는 모습을 눈에 담을 수 있어 행복하게 무대를 하고 있다”고 말했다. 이어 정국은 “여러분들 감기 걸리면 안 된다. 오랜만은 오랜만인 것 같다. 오늘 밤을 절대 못 잊을 것 같다. 사실 컴백에 대한 부담감과 두려움이 있었던 것 같은데 여러분 앞에서 서니까 마냥, 그저 좋다”고 애정을 표했다.
RM은 “새 앨범 신곡들을 들려드리려고 한다. 사실 저희다운 음악이 뭘까 생각해 봤다“면서 ”오랫동안 고민을 많이 했다. 우리가 어떤 모습이고 어떻게 뭉칠 수 있을까 솔직하게 담아보고 싶어서 대화도 진짜 많이 했다. 이번에 새로운 도전도 많이 했는데 혹시 느껴지시냐”고 말했다.
슈가는 “특히나 이번 앨범은 저희 일곱 명의 모습을 솔직하게 보여드리고 싶었다. 이전보다 성숙하고 성장한 BTS 모습을 보여드리려고 노력했고 선보이게 돼 행복했다”고 했다.
진은 “멤버들이 앨범에 대해 말했으니 저는 오늘 이 무대에 대해 이야기하고 싶다”며 “분위기가 너무 좋은데 다음 곡 가야 하지 않겠나”라며 ‘아리랑’의 수록곡 ‘Aliens’를 소개했다.
정규 5집 ‘아리랑’ 수록곡인 ‘Aliens’, ‘FYA’ 무대를 마친 뒤 BTS는 “너무 설렌다. 이번 앨범에 정말 다양한 곡이 담겼다”면서 “우리들의 고민도 담겼다”고 말했다.
제이홉은 “우리가 조금은 잊혀지지 않을까라는 고민도 했다”고 했다. 슈가 역시 “아직도 불안하긴 하지만, 이런 감정들 또한 저희 자신이라고 생각을 한다”고 말했다.
RM은 “이러한 전환점에서 어떤 음악을 해야하는지 고민을 했다. 답은 안에 있었다”면서 “스스로 목소리에 귀 기울이고 불안, 방황을 스스럼 없이 담아내는 것이 이번 앨범에서의 목표였던 것 같다”고 했다. 지민은 “우리는 특별한 사람이 아니다. 두려웠지만 저희가 ‘Keep Swim’하면 우리가 해답을 찾지 않을까라고 믿는다”고 했다.
이어 타이틀곡 ‘SWIM’ 무대가 최초로 공개되자 ‘아미’들은 그 어느 때보다 열렬한 반응을 보였다. 또 ‘Like Animals‘, ’NORMAL‘을 선보인 뒤 마지막 토크에서 BTS는 “다시 한번 감사드린다. 앞으로도 자주 다양한 모습으로 찾아뵙겠다”며 감사의 메시지를 전했다. 또 “돌아와서 너무 행복하다. 모든 순간들이 여러분들 덕분이다. 기다려줘서 고맙다”면서 “이 순간을 몇 년 동안 수없이 상상하고, 아미 분들이 앞에 있으니까 정말 감동적이다. 사랑한다”고 덧붙였다.
마지막으로 BTS는 빌보드를 정복한 메가 히트곡인 ’다이너마이트‘, ’소우주‘ 무대를 선보였다. 이번 공연은 넷플릭스를 통해 전세계 190개국에 생중계 됐다. BTS는 4월 경기도 고양종합운동장 공연을 시작으로 북미 유럽 등 전세계에서 82회에 걸쳐 대규모 월드투어에 나설 예정이다.
● BTS의 뿌리, 내면의 이야기 찾아 광화문으로
BTS가 이날 컴백 무대로 광화문을 택한 이유는 광화문이 서울의 중심이면서 전통문화와 현대사가 교차하는 상징적인 장소라는 점, 또, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍으로 서울과 광화문의 세계적 인지도가 높아졌단 점 등이 있다. 특히 ‘ARIRANG’이라는 앨범 메시지와도 연관돼 있다. 이번 앨범에는 팀의 뿌리, 시작점 그리고 내면의 이야기가 담겼다. 광화문은 ‘ARIRANG’ 앨범의 ‘뿌리로의 귀환’이라는 의미가 가장 강하게 맞닿는 장소다.
이번 컴백 무대의 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서는 “광화문이라는 역사적 공간을 존중하면서도 BTS가 구현하고자 하는 현대적 요소를 조화롭게 구현하는 데 집중했다”고 말한 바 있다. 또 그는 “전 세계 시청자에게 BTS와 한국, 서울, 그리고 팬들과의 관계를 전달하는 데 주력했다”고 설명했다.
이날 BTS의 무대 지붕의 최고 높이는 14.7m로 ‘역대급 스케일’의 규모로 분위기를 압도했다. 개선문을 떠올리게 하는 ‘∏’ 모양의 커다란 LED 구조물이 설치됐다. 상공 이동형 ‘이글아이(EagleEye)’ 시스템과 최대 10m 높이의 ‘타워캠 XL’, 원격 조정 이동 카메라, 스태디캠 등 다양한 특수 장비도 투입됐다.
이번 공연의 총연출은 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 등을 연출한 해미시 해밀턴 감독이 맡았으며, 하이브와 빅히트 뮤직 등이 제작을 총괄했다.
약 3년 9개월 만에 선보이는 이번 완전체 신보는 팀의 정체성과 멤버들이 일상에서 마주한 보편적인 감정들을 14개의 트랙으로 엮어낸 결과물이다. 앨범명인 ‘아리랑’을 통해 한국적 뿌리와 현재의 음악적 지향점을 연결하려는 시도가 돋보였다.
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