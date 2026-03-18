BTS 광화문 공연 앞두고 종로-중구 테러경보 ‘주의’ 격상

정부는 방탄소년단(BTS)의 이달 21일 광화문 공연에 많은 인파가 몰릴 것에 대비해 서울 종로구·중구 일대의 테러 경보 단계를 상향 조정한다고 18일 밝혔다.
이에 따라 오는 19일 0시부터 21일 24시까지 종로구·중구 지역에 대한 테러 경보가 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상된다.
‘테러 경보’는 테러 위협의 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다.
이번 조치는 김민석 국무총리의 안전 대책 강구 지시에 따라 대테러 안전 활동을 강화하기 위한 것이다.
경보 격상에 따라 경찰과 소방, 군 등 관계기관은 주요 행사장과 다중이용시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 아울러 유사시 즉각 대응이 가능하도록 기관 간 합동 대응체계도 한층 강화할 방침이다.
정부는 “최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때 방탄소년단 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다”며 “국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적 대비 태세를 갖추기로 했다”고 설명했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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