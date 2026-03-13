“품질 편차 있었다” 인정…‘두쫀쿠 원조’ 몬트쿠키 결국 사과

올 초 디저트 시장을 휩쓸었던 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’의 원조 브랜드로 알려진 ‘몬트쿠키’가 품질 논란에 휩싸이자 공식 사과문을 발표했다.
몬트쿠키는 12일 공식 SNS를 통해 “최근 저희 브랜드를 둘러싼 여러 논란으로 실망과 불편함을 느끼셨을 모든 고객님께 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.
● 기계 탓하던 몬트쿠키, 영상 삭제 후 “숙련도 부족” 인정
앞서 몬트쿠키는 인플루언서에게 제공된 제품과 일반 소비자에게 판매된 제품의 품질이 다르다는 의혹에 휩싸였다. 이에 몬트쿠키 측은 자사 유튜브 채널을 통해 불량 제품 생산 원인을 기계 이상으로 설명하며, 해당 제품을 전량 폐기했고 기계값 1500만 원도 손해 봤다는 취지의 해명 영상을 올렸다.
하지만 기계 제조·납품업체인 신풍테크 측 관계자가 댓글을 통해 “기계 오작동은 아니었다”며 반박했고, 기계값 역시 1500만 원이 아니라는 취지의 주장을 내놓으면서 논란은 더 커졌다. 같은 기계를 사용 중인 다른 업주들 역시 “기계에는 문제가 없다”는 댓글을 남겼다.
이에 대해 몬트쿠키 측은 “기계 도입 초기 숙련도 부족으로 일부 비정상적인 제품이 제조·출고되는 실수가 있었다”며 “영상 업로드 당시 공정 불안정의 원인을 설명하는 과정에서 설비 관련 내용이 포함됐지만, 특정 업체의 책임으로 단정하려는 의도는 아니었다”고 해명했다. 현재 해당 영상은 삭제된 상태다.
● 품질 관리 미흡 인정…차별 공급 의혹은 부인
인플루언서용 제품과 일반 판매 제품 간 품질 차이 의혹에 대해서도 일정 부분 운영상 미흡함을 인정했다.
몬트쿠키 측은 “기계 사용과 수제 방식이 혼용되던 생산 공정이 안정되지 못해 일부 제품에서 품질 편차가 발생했다”며 “믿고 구매해주신 고객님들께 만족스럽지 못한 제품이 전달된 점 깊이 사과드린다. 이는 제품 품질을 안정적으로 관리하지 못한 저희의 명백한 운영상 부족함”이라고 밝혔다.
다만 “인플루언서에게만 차별화된 제품을 별도로 제조하지는 않는다”며 “모든 제품은 동일한 환경에서 생산되며, 주문 순서에 따라 순차적으로 발송된다”고 선을 그었다.
또 형태가 다른 디저트 사진 두 장을 비교하며 “위 사진은 동일한 제품”이라며 “가열 상태와 온도, 촬영 환경에 따라 단면 구조가 다르게 보일 수 있다”고 설명했다. 이어 “가열 시 내부 구조가 변하면서 겉피가 상대적으로 작아 보이는 현상이 발생한다”고 덧붙였다.
몬트쿠키 측은 소비자 대응 방식에 대해서도 사과했다. 이들은 “부적절한 감정 표현으로 상처를 드린 점 사과드린다”며 “여러 상황 속에서 오해가 쌓이며 감정적으로 반응했고, 그 과정에서 표현이 과해졌다”고 밝혔다.
● 품귀였던 두쫀쿠…열풍 한풀 꺾여
몬트쿠키는 공동 창업자인 김나라 제과장이 두바이 쫀득 쿠키를 개발한 것으로 알려지며 ‘원조 가게’로 주목받았다. ‘두쫀쿠’ 열풍이 정점에 달했던 지난 2월에는 하루 최대 매출이 1억 원을 넘긴 것으로 전해졌다.
다만 올 초 품귀 현상까지 빚었던 분위기와 달리, 최근에는 두쫀쿠가 매대에 다수 쌓여 판매되고 가격도 1만 원대에서 5000원대로 낮아지는 등 인기가 한풀 꺾인 모습이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
