구독자 140만 돌파한 김선태 “개업선물 말고 광고를 달라”

충북 충주시청 유튜브 채널인 ‘충TV’를 이끌다가 사직한 ‘충주맨’ 김선태 전 주무관이 최근 구한 개인 사무실을 공개했다.
김 전 주무관은 11일 자신의 유튜브 채널에 ‘인생 첫 사무실 홍보’라는 제목으로 2분 23초 분량의 영상을 올려 자신의 업무 공간을 공개했다.
그는 사무실에 대해 “보증금 500만 원, 월세 65만 원에 계약했다”며 “충주 지역에서는 싼 편이 아니지만 사무실을 빨리 구해야 했다”고 설명했다.
이어 “나중에 채널이 커져 직원이 필요할 때를 대비해 공간이 분리된 곳을 선택했다”며 “선(先)베팅을 했는데 ‘따갚되’(따서 갚으면 돼)가 될지 고민”이라고 말했다.
김 전 주무관은 제대로 작동하지 않는 화재 감지기를 가리키며 “이건 소방법(위반)”이라고 지적했다. 이에 소방청은 유튜브 댓글을 통해 “단독 경보형 감지기를 최신형으로 달아주겠다”고 했다.
그는 “참고로 (이사) 선물을 주신다는 분들이 많았는데 지원은 좀 아닌 것 같아서 받지 않으려 한다”며 “차라리 선물보다 광고를 달라”고 너스레를 떨었다.
B급 감성으로 공공 기관을 운영해 인기를 끌었던 김 전 주무관은 지난달 13일 돌연 사직서를 제출했다. 이달 초 개설한 개인 유튜브 채널의 구독자는 12일 오전 기준 142만 명이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0