“삼성전자 1년새 5배” 이재용 주식재산 50조 돌파

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 50조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 최근 삼성전자 주가가 급등하면서다. 올해 1월 주식 재산이 30조 원을 넘어선 지 4개월 만에 주식 가치가 20조 원 넘게 불어났다.
기업분석전문 한국CXO연구소는 11일 이 회장이 보유한 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 종목 주식평가액이 51조6593억 원에 달했다고 밝혔다.
그의 주식 재산은 지난해 10월 10일 20조7178억 원으로 처음 20조 원대로 올라섰다. 올해 1월 21일에는 30조 원(30조2523억 원), 2월 26일에는 40조 원(40조5986억 원)을 넘어섰다.
삼성전자 주가 급등은 이 회장의 지분 가치를 끌어올린 원동력이 됐다. 이 회장이 보유한 삼성전자 주식 9741만4196주의 이날 평가액은 27조8117억 원으로, 이번 정부가 출범한 지난해 6월 4일 5조6305억 원 대비 5배가량으로 급등했다.
한편 이 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가 4명의 주식 재산은 111조6184억 원으로 100조 원대에 진입했다. 이날 기준 홍 명예관장의 주식 재산은 20조8359억 원, 이부진 사장은 20조1230억 원, 이서현 사장은 19조2억 원 등 순이었다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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