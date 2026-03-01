봄 시샘 강풍에… 외국인 관광객들도 화들짝

  • 동아일보

봄비가 내린 2일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 우산으로 비바람을 막으며 걷고 있다. 연휴 마지막 날인 이날 전국에 눈비가 오면서 평균 낮 기온이 전날 대비 2∼6도가량 떨어졌다.

#봄비#서울#종로구#외국인 관광객#비바람#연휴#기온 하락#눈비
변영욱 기자 cut@donga.com
트렌드뉴스

