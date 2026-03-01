[서대문구] 사는게 힘들고 짜증나면 문 두드리세요

  • 동아일보

글자크기 설정

마음건강쉼터 오픈
내달부터 무료 상담-심리 검사

서대문구가 ‘하하호호 홍제마을활력소’에 조성한 ‘마음건강쉼터’에서 상담이 이뤄지고 있다. 서대문구 제공
서대문구가 ‘하하호호 홍제마을활력소’에 조성한 ‘마음건강쉼터’에서 상담이 이뤄지고 있다. 서대문구 제공
서울 서대문구(구청장 이성헌)가 주민의 마음 건강을 위해 ‘하하호호 홍제마을활력소’에 ‘마음건강쉼터’를 조성하고 3월부터 본격 운영한다.

주민 누구나 편안하게 들러 마음을 돌볼 수 있는 열린 휴식 공간으로 월∼금요일 오후 1시부터 5시까지 운영한다. 2월까지는 주 2회 월요일과 수요일에 시범 운영을 했다.

이곳에서는 전문 객원 상담사가 일상의 스트레스와 감정 조절의 어려움 같은 심리 고민을 상담하고 우울감과 불안 등 정서 상태를 점검한다. 필요한 경우에는 보건소 및 전문기관에 연계한다.

상담은 주 1회, 회당 50분, 최대 8회까지 받을 수 있다. 이후 회복 과정도 꾸준히 관리해 준다. 19세 이상 서대문구민 또는 관내 직장인이면 소득 기준에 없이 누구나 전액 무료로 이용할 수 있다. 상담 희망자는 서대문구정신건강복지센터로 선착순 전화 예약 후 이곳 센터로 방문해 사전 신청 상담을 하고 필요한 내용을 안내받는다.

이성헌 서대문구청장은 “주민들이 마음을 돌보며 회복할 수 있는 따뜻한 공간으로 마음건강쉼터를 운영해 나가겠다”고 말했다.
#서울 톡톡#서울#마음건강쉼터#서울 서대문구#하하호호 홍제마을활력소#주민 마음 건강
조선희 기자 hee3110@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스