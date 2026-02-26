국회 본회의 통과한 ‘법왜곡죄’… 법조계 “사법부 옥죄는 쓸모없는 법안”

법왜곡죄를 신설하는 형법 개정안이 더불어민주당 주도로 26일 국회 본회의를 통과한 가운데 법원과 검찰 안팎에서는 “이미 직권남용으로 충분히 처벌할 수 있는 범죄를 이름만 새로 단 쓸모 없는 법안”이라며 “법관과 검사의 독립적인 업무 수행을 옥죄기만 할 것”이라는 지적이 쏟아졌다. 민주사회를 위한 변호사모임(민변), 참여연대 등 진보 성향 시민 단체에서도 우려의 목소리가 나왔다.
● “사법부와 수사기관 압박 수단” 우려
이날 국회를 통과한 형법 개정안에는 형사 사건에서 고의로 법을 왜곡 적용해 재판이나 수사에 영향을 미친 법관과 검사를 처벌하도록 하는 ‘법왜곡죄’ 조항이 신설됐다. 이에 대해 시대적 흐름에 맞게 기존 판례를 변경하는 소신 판결을 막을 수 있다는 우려도 나온다. 한 고등법원 부장판사는 “사회 변화 등을 반영한 새로운 판결을 하려면 법왜곡죄로 처벌 받을 수 있는데 누가 그런 위험을 감수하면서 소신 있게 재판을 하겠나”라며 “기존 판례대로만 판결하라는 것”이라고 비판했다.
위헌 논란도 끊이지 않고 있다. 한 법원 부장판사는 “여전히 법왜곡에 대한 규정이 모호하다. 명확성의 원칙을 위반해 위헌 소지가 크다”고 말했다. 다른 현직 판사도 “헌법재판소가 법왜곡죄는 위헌으로 판단할 여지가 있다”며 “이 경우 혼란이 불가피할 것”이라고 우려했다.
검찰 내부에서도 ‘독립성 훼손’이라는 반발이 쏟아졌다. 현직 부장검사는 “명확한 증거를 바탕으로 검사의 양심에 따라 기소를 하는 것인데, 나중에 처벌받을 수도 있다는 두려움 때문에 방어적인 판단을 할 가능성이 있다”고 지적했다. 특히 정치인에 대한 수사가 마음에 들지 않을 경우 이를 법왜곡으로 몰아붙여 수사기관을 압박하는 수단이 될 수 있다는 비판도 나온다.
법왜곡죄를 도입한 독일 사례와 우리의 상황은 다르다는 지적도 있다. 독일의 법왜곡죄는 나치에 부역한 판사를 처벌하는 등 과거사 청산 목적으로 만들어졌다. 민변과 참여연대에서 활동했던 임재성 변호사는 “법왜곡죄 도입을 주장하는 측은 독일 사례를 ‘마패’처럼 꺼내 보이지만 독일은 한국 같은 포괄적 직권남용죄가 없다”고 지적했다.
앞서 한국형사·법무정책연구원은 2019년 펴낸 연구보고서에서 “법왜곡죄는 현대 민주주의의 산물로 볼 수 없으며, 권력이 사법부를 장악·조종하기 위한 수단으로 악용될 가능성도 있다”고 했다. 대통령 직속 국민통합위원회 이석연 위원장도 민주당 정청래 대표를 만나 법왜곡죄에 대해 “문명국의 수치”라고 강도높게 비판하기도 했다.
● 재판소원에 민변도 “처리 지연” 우려
본회의에 상정된 재판소원 도입법(헌법재판소법 개정안)에 대해선 “대법원을 최고법원으로 둔 우리 헌법에 맞지 않는 4심제”라는 비판이 나온다. 민변도 “어느 범위까지 재판소원 대상으로 삼을지 사전 토론과 숙의가 충분하지 않았다. 기존의 헌재 사건들마저 처리가 지연될 수 있다”고 우려했다.
또 여당이 추진하는 법안에는 재판소원이 시행됐을 때 절차 규정이 전무하다는 지적도 나온다. 예컨대 재판소원이 인용된 형사사건과 관련해 확정판결을 받고 복역 중인 살인범은 석방해야 하는지, 확정판결을 토대로 경매가 완료된 건물을 원래 소유자에게 돌려줘야 하는지 등 시행에 따른 세부적인 법적 기준이 없다는 것.
또 재판소원 도입법은 헌재가 재판소원을 인용할 경우 ‘법원은 헌재 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다’고 규정한다. 그러나 다시 하게 되는 재판이 소송법상 어떤 절차를 따라야 하는지에 대한 규정은 없다. 헌재가 ‘위헌이니 다시 재판하라’고 법원에 사건을 넘기면, 법원은 처리 근거가 없다며 사건 처리를 미뤄두는 식으로 미제 사건만 양산하게 될 수 있다는 것이다.
현재 14명인 대법관 숫자를 2년 뒤부터 매년 4명씩, 총 12명 늘리도록 하는 대법관 증원법(법원조직법 개정안)에 대해서도 “재판연구관으로 수십 명의 판사가 차출돼 사실심이 약화되는 역효과가 나타날 것”이라는 지적이 나온다. 특히 현재 법안대로라면 이재명 대통령이 임기 동안 22명의 대법관을 임명하게 돼 “사법부가 정치 권력에 종속될 수 있다”고 우려하는 목소리도 있다.
