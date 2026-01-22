인천경찰청·인천변호사회 “신뢰 받는 수사 환경 만들겠다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 22일 21시 05분

글자크기 설정

인천경찰청과 인천변호사회 관계자들이 22일 간담회 후 기념촬영을 하고 있다. 인천경찰청 제공
인천경찰청과 인천변호사회 관계자들이 22일 간담회 후 기념촬영을 하고 있다. 인천경찰청 제공
인천경찰청은 22일 인천변호사회와 간담회를 열고 변호인 조력권 강화와 수사 절차 개선을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 수사의 전문성과 공정성에 대한 요구가 커지는 가운데, 경찰과 법조계 간 소통을 통해 신뢰받는 수사 환경을 조성하자는 취지로 마련됐다.

간담회에서 양측은 수사 진행·종결 단계에서 변호인에 대한 통지 제도 강화, 형사절차 전자화의 안정적 정착 방안 등을 논의했다. 또 변호인이 경찰 수사 과정을 평가하는 ‘사법경찰관 평가제도’ 도입에 대해서도 의견을 교환하고, 향후 추가 논의를 이어가기로 했다.

한창훈 인천경찰청장은 “수사의 공정성과 신뢰를 높이기 위해 법조계와의 협력이 중요하다”며 “시민이 체감할 수 있는 안전한 수사 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

최정현 인천변호사회 회장은 “경찰과의 지속적인 소통을 통해 인천 지역의 형사사법 절차가 보다 합리적으로 운영될 수 있도록 협력하겠다”고 밝혔다.
#인천경찰청#인천변호사회#수사 전문성#수사 공정성
인천=공승배 기자 ksb@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스