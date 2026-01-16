식약처, ‘금지성분’ 2080치약 수입제품 6종 전량 수거 검사

해외 제조서 현지실사도 진행 중…다음 주 검사 결과 발표
소비자 우려 해소 위해 국산 128종 수거·검사 병행
식품의약품안전처는 국내에서 치약에 사용이 금지된 트리클로산 성분이 함유된 것으로 알려진 애경산업의 ‘2080치약’ 수입제품 6종의 전 제조번호 제품에 대한 검사를 실시 중이며, 해당 제품을 만든 해외 제조소에 대한 현지실사도 진행 중이라고 16일 밝혔다.
식약처는 해외 제조소(Domy)에서 지난 2023년 2월부터 제조해 애경산업이 국내에 들여온 2080치약 수입제품 6종 가운데 수거 가능한 870개 제조번호 제품을 모두 수거해 직접 검사하고 있다. 소비자 우려 해소를 위해 애경산업이 국내에서 제조한 국산 2080치약(128종)도 수거해 검사도 진행 중이다. 식약처의 종합 검사 결과는 이르면 다음 주 발표된다.
또한 해외 제조소에 현지실사팀을 파견해 트리클로산이 치약 제품에 섞인 경위를 조사하고 있다. 식약처 관계자는 “검사 및 현지실사 결과를 검토하여 약사법령 위반 사항이 확인될 경우 행정처분 등 엄중히 조치할 예정”이라고 말했다.
한편, 해외의 경우 치약에 트리클로산이 0.3% 이하로 쓰일 경우 안전하다고 평가하고 있다. 유럽 소비자안전과학위원회(SCCS)와 미국 화장품원료검토위원회(CIR)는 치약에 트리클로산이 0.3% 이하로 쓰일 경우 안전한 수준이라고 평가했다. 호주 국가산업화학물질신고평가기관(NICNAS) 역시 트리클로산의 체내 축척 가능성에 대해 명확한 증거가 없으며 혈액 내에서 빠르게 제거된다고 발표한 바 있다.
