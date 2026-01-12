인서울-지방대 정시 경쟁률 격차 5년새 최소

서울권 6.01 대 1… 비수도권 5.61 대 1
“취업난-경기 침체에 집 근처 학교로”

15일 오후 서울 강남구 강남하이퍼학원 본원에서 열린 2026 수능 가채점 설명회를 찾은 학부모들이 정시 배치 참고표를 살펴보고 있다. 2025.11.15. 뉴시스
올해 대입 정시모집에서 서울과 지방 대학 간 경쟁률 격차가 최근 5년 새 가장 작았던 것으로 나타났다.

11일 종로학원이 전국 190개 대학의 최근 5년간 정시 지원 현황을 분석한 결과 2026학년도 정시 평균 경쟁률은 5.99 대 1로 집계됐다. 이 중 서울 소재 대학의 평균 경쟁률은 6.01 대 1, 비수도권은 5.61 대 1이었다. 서울 대학 경쟁률이 지방에 비해 불과 0.40 대 1 정도 높게 나타난 것이다.

서울과 지방의 대학 정시 경쟁률 차이는 문·이과 통합형 대학수학능력시험(수능)이 시작된 2022학년도 이후 매년 줄고 있다. 2022학년도 경쟁률 차이는 2.77 대 1이었으나 2023학년도 2.21 대 1, 2024학년도 2.10 대 1을 거쳐 지난해 1.84 대 1까지 하락했다. 올해는 경쟁률 격차가 1 대 1에도 미치지 못했다.

올해 지방 대학의 경쟁률은 5.61 대 1로 최근 5년 새 가장 높았다. 2022학년도 3.35 대 1이었던 경쟁률은 매년 꾸준히 올라 2025학년도 4.20 대 1이었다. 1년 만에 1.41 대 1 더 오른 것이다. 반면 서울의 경쟁률은 지난해(6.04 대 1)보다 소폭 떨어졌다.

임성호 종로학원 대표는 “최근 수도권과 지방 모두 취업 여건이 녹록지 않은 데다 경기 침체까지 맞물리면서 수험생들이 집에서 가까운 대학에 지원하는 것으로 보인다”고 말했다.

김수현 기자 newsoo@donga.com
