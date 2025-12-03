국산 담배 175만 갑 밀수 일당 적발

  • 동아일보

2일 오전 서울 강남구 관세청 서울본부세관 압류 창고에 밀수 담배가 쌓여 있다. 이날 세관은 정식 수출된 국산 담배 175만 갑을 밀수입한 일당을 관세법 위반 혐의로 적발했다고 밝혔다. 이들은 담배를 제3국으로 반송하는 것처럼 허위 신고를 한 혐의를 받는다.

#밀수담배#관세청#관세법위반
이한결 기자 always@donga.com
