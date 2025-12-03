본문으로 바로가기
사회
국산 담배 175만 갑 밀수 일당 적발
동아일보
입력
2025-12-03 03:00
2025년 12월 3일 03시 00분
이한결 기자
2일 오전 서울 강남구 관세청 서울본부세관 압류 창고에 밀수 담배가 쌓여 있다. 이날 세관은 정식 수출된 국산 담배 175만 갑을 밀수입한 일당을 관세법 위반 혐의로 적발했다고 밝혔다. 이들은 담배를 제3국으로 반송하는 것처럼 허위 신고를 한 혐의를 받는다.
이한결 기자 always@donga.com
