바이오-AI… 내일 송도서 ‘존스홉킨스 서밋’

한미 대학-연구기관 등 관계자 논의
세계 최고 수준의 의과·바이오 연구 중심 대학인 존스홉킨스대가 4일 인천 연수구 송도국제도시에서 ‘존스홉킨스 글로벌 바이오테크놀로지 이노베이션 서밋’을 연다.
2일 인천경제자유구역청에 따르면 이번 서밋은 4일 오전 9시∼오후 6시 송도 경원재 바이 워커힐 호텔에서 열린다. 한미 양국을 대표하는 대학·연구기관·산업계·투자기관 관계자가 한자리에 모여 바이오 기술의 산업화와 글로벌 협력 전략을 논의한다.
존스홉킨스대, 하버드대, 케임브리지대 등 한미 주요 대학 교수진과 국책 연구기관장, 글로벌 제약·바이오 기업 경영진, 벤처캐피털(VC) 투자자 등 바이오 혁신 생태계를 대표하는 인사들이 대거 참석한다.
서밋에서는 △오가노이드(줄기세포 등을 3차원으로 배양해 실제 장기와 비슷한 구조와 기능을 갖게 만든 초소형 인공 장기 모델)와 마이크로생리 시스템(사람의 장기나 조직이 실제 몸 안에서 작동하는 모습을 실험실용 ‘미니 장기 칩’에서 비슷하게 구현한 장치·플랫폼) △인공지능(AI) 기반 신약 개발 정밀의학 및 중개연구 △바이오 제조 및 산업화 전략 △글로벌 산학연 협력 모델 △바이오 스타트업 및 투자 생태계 등 차세대 바이오 산업을 이끄는 핵심 의제가 다뤄진다.
김덕호 존스홉킨스대 의생명공학과 교수는 “이번 서밋은 단순한 학술 교류를 넘어 바이오 기술을 실제 산업과 글로벌 시장으로 연결하는 실질적인 협력 플랫폼”이라며 “송도를 중심으로 한미 바이오 협력이 새로운 글로벌 혁신 모델로 정착하길 기대한다”고 말했다.
이번 서밋은 존스홉킨스대, 인천경제청, 한국생산기술연구원, 한국기초과학지원연구원, 연세대, 포스텍, 국립암센터, 한국 바이오의약품협회(KoBIA), K-바이오 랩허브(K-BioLabHub) 등 국내 주요 산학연·산업 기관이 공동 주관한다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
