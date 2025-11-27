AI-빅데이터 접목 경영대학원 개원… 연구 중심 일반대학원 도입

고려사이버대학교(총장 이원규)가 2026학년도부터 일반대학원과 경영전문대학원을 새롭게 개원한다. 교육부 승인을 받은 정규 대학원 체제로 국내 사이버대 최초로 석·박사 통합과정을 운영하고 정통 경영학에 AI·빅데이터를 접목한 경영전문대학원을 설립한다. 기존 융합정보대학원은 일반대학원으로 전환되며 이번 개원을 통해 고려사이버대는 온라인 고등교육을 넘어 연구 중심 사이버대학 체제로 도약하게 된다.
연구 중심 일반대학원, 융합정보학으로 사회문제 해결 인재 양성
일반대학원의 도입은 고려사이버대가 온라인 교육 기반 위에서 연구 기능을 본격적으로 확장하는 계기라는 점에서 의미가 있다. 특히 다양한 전공 배경의 학습자가 온라인 환경을 활용해 연구 활동에 참여할 수 있는 구조가 마련되면서 학문적 접근과 실무적 경험이 결합된 융합 연구가 활성화될 기반도 갖추게 됐다.
대학이 기존 석사 과정을 넘어 학문적 난도를 확대한 석·박사 통합과정을 운영하는 것도 이러한 흐름과 맞닿아 있다. 실제로 융합정보학은 여러 분야의 전문성을 연결하는 특성을 갖고 있어 데이터 기반 분석 역량과 연구 설계 능력을 온라인 환경에서도 체계적으로 확보할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.
고려사이버대 일반대학원은 ‘AI·빅데이터 융합을 통한 사회문제 해결’을 핵심 비전으로 제시한다. 데이터 기반의 분석력과 연구 및 실무 역량을 결합해 사회문제를 해결할 수 있는 융합형 연구 인재를 양성하는 데 초점을 맞춘다.
전공은 ‘융합정보학’을 중심으로 △데이터사이언스 융합 △AI 비즈니스 융합 △휴먼사이언스 융합 등 세 가지 세부 트랙으로 구성된다. 학습자는 통계, 연구방법론, 파이썬 프로그래밍 등 기초 과목부터 빅데이터 분석 실습, 대학원 연구 포럼, AI 활용 특강 시리즈, AI·빅데이터 데이 등 다양한 연구 프로그램을 이수한다.
다학제 교수진이 참여하는 유연한 커리큘럼을 통해 학문적 깊이와 실무적 통찰을 동시에 기를 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 학생들은 데이터 기반 사고와 사회적 문제 해결 능력을 함께 갖춘 혁신적 연구 리더로 성장할 수 있다.
AI와 경영의 결합, 국내 최초 AX 사이버 경영전문대학원
경영전문대학원은 정통 MBA 체계에 AI와 빅데이터 교육을 접목한다는 점에서 차별성을 가진다. 이는 경영학 교육의 기본 구조를 그대로 유지하면서도 디지털 환경에서 요구되는 분석·해석·전략 기획 능력을 강화하는 방향으로 구성된 교육과정이다.
이러한 교육 환경은 학습자가 직무 경험을 살리면서 학문적 기반을 체계적으로 확장할 수 있는 구조를 제공한다는 점에서 의미가 있다. 또한 특강, 포럼, 비즈니스 데이 등 비교과 프로그램을 통해 실제 산업 현장의 사례와 학습 내용을 연계할 기회도 마련된다.
새롭게 설립되는 경영전문대학원은 ‘AI 전환(AX)’ 기반의 교육과정을 선보인다. 정통 경영학 교육에 AI·빅데이터 분석 역량을 결합해 디지털 전환 시대를 이끌 경영 혁신 리더를 양성하는 것을 목표로 한다.
교육과정은 △MBA Core 및 AX 기초 △전공심화(재무·회계·세무, 마케팅, MIS&OM, 경영관리) △세미나 및 논문 단계의 3단계 체계로 운영된다. 이와 함께 전문가 특강 시리즈, 경영 전문가 포럼, AX 비즈니스 데이 등 실무형 프로그램을 강화해 현장 중심의 교육을 구현한다.
특히 고려대 경영대학 교수진이 교육과 연구에 직접 참여해 심화 교육을 진행한다. 학생들은 이를 통해 이론적 전문성과 실무적 통찰을 모두 갖춘 AI 시대의 경영 전문가로 성장하게 된다.
“AI와 빅데이터로 연구와 실무를 연결하는 디지털 대학원 시대 열 것”
이번 대학원 개원은 고려사이버대가 온라인 기반 고등교육의 범위를 넓혀 연구와 실무를 연결하는 구조를 갖추게 됐다는 점에서 주목된다. 특히 일반대학원과 경영전문대학원이라는 두 축을 마련한 것은 대학이 사회문제 분석·데이터 기반 의사결정·경영 전략 등 다양한 요구에 대응하는 교육 체계를 동시에 운영한다는 의미를 가진다.
또한 교육·연구 프로그램이 모두 온라인으로 제공되는 만큼 시간과 장소의 제약 없이 고등교육 연구 활동에 참여할 수 있는 기회도 확대된다. 이는 성인 학습자나 직장인을 포함한 다양한 학습층이 안정적으로 학업을 지속할 수 있는 환경을 제공한다는 점에서 중요하다.
이원규 총장은 “고려사이버대 대학원은 단순한 온라인 교육의 확장이 아니라 연구와 실무가 유기적으로 연결되는 새로운 고등교육 모델을 제시하는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “AI와 빅데이터를 활용해 사회문제를 해결하고 산업 변화를 선도하는 융합형 인재를 길러내겠다”며 “디지털 기술과 인문·경영을 아우르는 교육으로 사이버대학이 연구와 혁신의 중심이 되는 시대를 열겠다”고 강조했다.
고려사이버대는 이번 대학원 개원을 통해 교육과 연구의 선순환 구조를 구축하고 사이버대학이 미래형 지식 생태계의 중심으로 자리 잡는 발판을 마련한다는 계획이다.
신입생 모집은 2025년 12월 1일부터 2026년 1월 14일까지 진행된다. 입학지원서 작성, 전형료 납부, 학업계획서 제출 등 모든 절차는 온라인으로 가능하며 자세한 내용은 고려사이버대학교 대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
