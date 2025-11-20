영남이공대, 국가고객만족도 13년 연속 1위

학생 참여형 프로그램 늘려 호평
영남이공대는 최근 국가고객만족도(NCSI) 전문대학 교육 서비스 부문에서 13년 연속 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.
e스포츠센터 등 복합공간 조성도
NCSI는 한국생산성본부와 미국 미시간대가 공동 개발한 고객 만족 측정 모델이다. 제품이나 서비스를 경험한 고객이 직접 평가한 만족도를 바탕으로 △기대 수준 △인지 품질 △인지 가치 △충성도 △유지율을 종합해 발표한다.
영남이공대는 2013년 첫 1위 이후 13년 동안 1위를 이어가며, 명실상부 대한민국을 대표하는 직업교육 중심 대학임을 입증했다.
이 대학은 이번 조사에서 학생 교육 만족도 운영위원회가 좋은 평가를 받았다. 책임 교원 위촉과 정기적인 설명회를 통해 학생들의 의견을 학교 운영에 반영하고 있다. 올해 신입생 웰컴 토크 콘서트, 총학생회 및 대의원회와의 정례 소통 회의, 총장 토크 콘서트 등 학생 참여형 프로그램을 크게 늘린 점도 좋은 점수를 받았다.
영남이공대는 성인 학습자를 위한 맞춤형 교육 공간을 별도로 구축하고, 일본 사회복지기관 글로벌 연수, 지역특화 직무 역량 캠프 등의 평생 학습 프로그램도 체계적으로 운영한다. 최신형 e-스포츠 센터, K팝 스튜디오 등 재학생들을 위한 복합 공간도 다양하게 조성했다.
이 밖에도 영남이공대는 학생 역량에 따른 취업 맞춤형 시스템을 통해 2023년 대학 정보 공시에서 취업률 76.2%의 성과를 냈다.
이재용 영남이공대 총장은 “이번 성과는 학생이 중심이 되는 교육 철학과 이를 실천해 온 교직원들의 노력이 함께 만들어낸 값진 결과라고 생각한다”고 말했다.
