인천대교에 드럼통 600개 ‘두 달 만에’ 다시 깔았다…무슨일

인천대교에서 교통 안전을 위협한다는 지적으로 철거됐던 드럼통이 두 달여 만에 다시 설치됐다. 철거 직후 투신 사고가 잇따라서다.
18일 인천대교 운영사는 지난달 주탑 부근 양방향 3㎞(각 1.5㎞) 구간 갓길에 플라스틱 드럼통 600여 개를 재설치했다고 밝혔다.
앞서 2022년 11월 인천대교에는 투신 사고를 막기 위한 드럼통 1500개가 설치됐다가 교통사고 등 위급 상황에서 갓길을 이용할 수 없다는 지적이 나와 올해 8월 모두 철거됐다.
그러나 철거 후인 올해 9월 인천대교에서 3명이 바다로 추락해 숨지고 1명이 실종됨에 따라 투신이 빈번하게 발생하는 지점에 드럼통을 다시 배치했다. 일부 구역은 드럼통을 외벽으로 몰아 갓길 활용을 침해하지 않도록 조치한 것으로 알려졌다.
인천대교 운영사 측은 “사고 위험 시간대에는 주탑 구간에 순찰차를 10분 단위로 정차시키며 예방 활동을 하고 있다”고 밝혔다.
국토교통부는 재원을 마련해 추락 방지 시설 안전난간을 내년까지 설치할 방침이다. 국토부는 인천대교 주탑 일대 양방향에 안전난간을 설치하는 방안을 검토 중이다.
인천대교에서는 2009년 개통 이후 현재까지 모두 90명이 투신했으며 이중 사망은 67명, 실종은 14명, 생존은 9명으로 집계됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0