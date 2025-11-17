“前남친 폰에 내 성관계 영상…빼앗아줘” 10대들에 강도 사주한 30대女

전 남자친구의 휴대전화를 뺏으려 10대 청소년들에게 강도를 사주한 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
17일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 이날 새벽 3시경 경기 고양시에서 30대 여성 A씨를 특수강도교사 혐의로 긴급체포했다.
A씨는 온라인 플랫폼에서 모집한 10대 남성 4명에게 전 남자친구인 20대 남성 B씨의 휴대폰을 빼앗아달라고 시킨 혐의를 받는다.
사주를 받은 10대 청소년들은 실제로 전날 10시 50분쯤 서울 영등포구에 있는 B씨의 주거지로 흉기를 들고 찾아가 얼굴 등을 폭행하고 휴대폰을 빼앗으려 했다. B씨는 얼굴과 목 부위 등에 찰과상을 입은 것으로 전해졌다.
A씨는 과거 교제 당시 B씨가 촬영한 성관계 영상이 유포될 것을 우려해 범행을 사주한 것으로 알려졌다.
경찰은 10대 남학생 4명도 특수강도 혐의로 입건해 정확한 사실 관계를 조사하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
