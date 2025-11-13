김건희측 “특검이 불륜 프레임”…특검 “무슨 근거로 그리 말하나”

김건희 여사 측이 “특검이 불륜 의혹을 형성, 확산시키는 방식으로 여론 프레임을 구축하고 있다”고 주장한 것으로 알려졌다. 특검 측은 “무엇을 가지고 불륜처럼 보이려고 했다는 지에 대한 의아함이 있다”며 사실무근이란 입장을 밝혔다.
김건희 특검은 13일 정례 브리핑에서 “공판 과정에서든, 증거 제시하면서든, 어떤 불륜이라는 용어를 쓴 적 없다”며 “그렇게 보이려 한 사실이 없다”고 했다. 그러면서 “피고인 측에서 어떤 근거로 그렇게 말하는지, 피고인 명예와 관련해 바람직한지 의문”이라고 했다.
김 여사 측은 보석 심문을 하루 앞둔 이달 11일 제출한 의견서에 “특검이 불륜 의혹을 형성, 확산시키는 방식으로 여론 프레임을 구축하고 있다”고 주장한 것으로 알려졌다. 김 여사는 12일 보석 심문에서 모든 조건을 수용하겠다며 변호인을 통해 보석 석방을 호소했다. 이에 대한 결정은 아직 나오지 않았다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
