‘李생가 복원 추진’ 논란 서대문구의원 “李에 송구…철회할 것”

이재명 대통령 생가 복원을 추진했던 서대문구의회 김덕현 의회운영위원장(더불어민주당·연희동)이 정치적 공격을 당했다며 대응을 예고했다.
김 위원장은 13일 보도자료에서 “결의안에 대한 진실이 왜곡되는 것에서 나아가 정치적으로 흘러가고 잘못된 공격 대상이 되는 부분에 심히 유감”이라며 “이 부분은 별도로 대처해 나갈 것”이라고 밝혔다.
다만 그는 이 대통령을 향해서는 “송구하다”고 밝혔다. 그는 “의도치 않게 논란이 되면서 여러 우려의 목소리를 듣게 됐다. 이 부분 겸허히 받아들이고 송구스러운 마음”이라며 “자칫 대통령실에까지 부담이 될 것 같아 본회의에 상정되지 않도록 철회할 계획”이라고 말했다.
앞서 김 위원장은 제310회 서대문구의회 2차 정례회를 통해 ‘이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안’을 발의했다. 건의안은 지난 11일 해당 상임위인 의회운영위원회를 통과한 상태다.
건의안을 발의하며 김 위원장은 “본 의원의 고향이 안동이다. 얼마 전 직접 생가를 방문했는데 굉장히 깊은 산골짜기에 있고 어수선한 상태였다. 특정 인물을 우상화하는 것이 아니다”라며, “최근 경북도의원들도 만났는데 생가 복원 필요성을 얘기하기도 해서 안동에 새로운 관광 인프라가 될 수 있다고 생각한다. 서울 구의원이지만 미약하게나마 도움이 되고자 건의안을 발의하게 됐다”고 취지를 설명한 바 있다.
