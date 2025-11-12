“업어 키운 동생이 끝내…” 유족도 소방관도 울었다

12일 오전 울산 남구 중앙병원 장례식장. 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고로 숨진 김모 씨(63)의 빈소에는 슬픔이 가득했다. 김 씨의 여동생은 “갑작스러운 사고에 영정도 미처 준비하지 못했다”며 오열했다. 김 씨는 사고 발생 다음 날인 7일 오전, 위치가 확인된 매몰자 3명 중 한 명이었다. 하지만 잔존 구조물의 붕괴 위험으로 수색이 지연됐고, 소방당국이 11일 보일러 타워 양측 2기를 발파한 뒤에야 시신을 수습할 수 있었다.
김 씨의 아내는 실종 기간이 길어지면서 극심한 스트레스와 피로로 쇠약해진 상태인 것으로 전해졌다. 큰누나(75)는 “동생은 7남매 중 여섯째였고, 어머니가 일찍 돌아가셔서 내가 업어 키웠다”며 “뉴스를 봤을 때도 내 동생일 거라곤 상상도 못 했다”고 울먹였다.
용접 기능공이었던 김 씨는 부산 출신으로, 젊은 시절부터 최근까지 울산 지역 각지의 공사 현장에서 생계를 이어왔다. 이번에는 울산화력발전소 보일러 타워 해체를 위한 ‘취약화 작업’에 투입돼 25m 높이에서 작업하던 중 구조물 붕괴로 다른 근로자 6명과 함께 매몰됐다. 김 씨의 큰누나는 “소방관들이 매몰된 동생 신원을 확인해 주며 ‘못 구해 드려 죄송하다’고 말했을 때 우리 모두 울었다”며 “위험한 현장에서 끝까지 수색해 준 분들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.
이날 오전 5시 19분경엔 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 60대 남성 이모 씨의 시신이 추가로 수습됐다. 구조대는 전날 오후 10시 14분쯤 이 씨의 위치를 파악했고, 밤샘 작업 끝에 시신에 닿을 수 있었다. 시신이 안치된 울산병원 장례식장에는 온종일 침통한 분위기가 감돌았다.
사고 발생 일주일째인 이날까지 매몰자 7명 중 공식 사망자는 5명으로 늘었다. 남은 2명에 대한 구조 작업도 계속되고 있다. 구조대원 70여 명과 민간 해체 전문가 40여 명 등 110여 명이 투입됐고, 수색견, 매몰탐지기 등 첨단 장비가 동원됐다. 소방당국 관계자는 “2차 붕괴 위험과 잔해물로 작업이 쉽지 않지만, 실종자들이 하루빨리 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
댓글 0