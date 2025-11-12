슬픔 틈타 부의금 훔친 경비 직원…장례식장 “우리 책임 아니다” [e글e글]

장례식장에서 유족이 슬픔에 잠긴 사이, 경비업체 직원이 부의금을 훔치는 사건이 발생했다. 피해자가 항의했지만 장례식장과 경비업체 모두 책임을 회피하며 논란이 커지고 있다.
● 슬픔 잠긴 틈타 ‘부의 봉투’ 훔친 장례식장 직원
10일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘장례식장에서 부의금을 훔친 직원이 있었다’는 사연이 공유됐다. 이 글을 올린 A씨는 전날 수원에 있는 한 병원 직영 장례식장에서 이 같은 사건이 일어났다며 “사랑하는 숙모님께서 돌아가셔서 슬픔 속에 마지막 길을 준비하던 중이었다”고 회상했다.
그런데 슬픔도 잠시, 장례식장 경비 직원이 부의금 봉투를 훔치는 일이 발생했다. A씨와 슬픔에 잠겨 발인 등 장례식을 치루는 틈을 타 부의금에 손을 댄 것이다. A씨는 “처음 장례식장 측은 ‘그럴리 없다’며 부인했지만, CCTV를 확인한 결과 부의금을 가져가는 장면이 확인됐다”고 밝혔다.
● 장례식장·경비업체 “해고된 직원 일”…책임 공방
사건 이후 장례식장 측의 대응은 유족의 분노를 키웠다. 당시 이미 장례식 비용 정산이 끝난 상태였지만, 장례식장은 결제금액을 환불하고 약 50만~60만 원을 할인한 금액으로 재결제한 것이다. A씨는 이를 두고 “절도 사건을 ‘할인 처리’로 덮으려는 듯한 태도”라고 지적했다.
책임 공방도 이어졌다. 이 사건을 벌인 장례식장 측의 경비 직원은 외부 용역으로, 장례식장 측에서 “경비업체 직원이 한 일이니 그쪽과 해결하라”며 책임을 돌린 것이다. 그러나 경비업체 측은 “해당 직원은 이미 해고했다. 해고된 사람과 직접 해결하라”며 한번 더 책임을 미뤘다.
● “인간적인 예의와 신뢰 필요한 공간…허탈”
A씨는 이날 경찰에 절도 혐의로 고소장을 접수했다고 밝혔다. 그는 “CCTV 영상과 장례식장·업체의 진술로 사실관계는 명확하다”며 “유족은 합의보다 처벌을 원하고 있다”고 전했다.
그러면서 그는 “어머니를 잃은 사촌은 지금도 충격과 슬픔 속에 있고, 이런 일까지 겹쳐 말로 표현하기 어려운 분노와 허탈함만이 남았다”고 심경을 토로했다. 그러면서 “장례식장은 가장 인간적인 예의와 신뢰가 필요한 공간이다. 그런 곳에서 이런 일이 일어났다는 게 믿기지 않는다”고 허탈한 심정을 전했다.
끝으로 A씨는 “장례식장을 선택할 때 CCTV 관리 여부나 경비 인력의 소속을 반드시 확인하라”며 “누구에게나 일어날 수 있는 일”이라고 당부했다.
● “천벌 받을 짓”…온라인 공분 확산
이에 누리꾼들은 분노했다. “경비 업체를 고용했다고 해서 책임이 모두 없어지는 것은 아니다”라거나 “이번이 한번이 아닐 것이라는 의심이 든다. 고인의 돈을 가지고 이런 일을 벌이다니 천벌 받을 것”이라는 반응이 이어졌다.
한 누리꾼은 “결혼식장에서도 종종 비슷한 사건이 일어난다. 사람과 돈이 모이는 곳에는 항상 도둑도 온다”며 주의를 당부하기도 했다.
한편 형법 제329조에 따르면 절도죄는 6년 이하 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 또한 민법 제756조에 따라 경비업체는 직원의 업무 중 고의·과실로 인한 손해에 대해 사용자 배상 책임을 질 수 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
