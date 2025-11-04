‘男역차별만 관심’ 우려에…성평등장관 “구조적 성차별 해소로 공존 모색”

원민경 성평등가족부 장관이 4일 ‘성평등가족부가 남성 역차별에 방점을 두면서 여성 차별 문제에는 소홀하다’는 지적에 대해 “성평등부의 기본적인 정책과제는 구조적 성차별 해소라는 것에 대해 흔들림이 없다”고 밝혔다.
이날 국회 성평등가족위원회 국정감사에서는 여성가족부가 성평등부로 확대 개편된 뒤 부처의 역할에 대한 우려 섞인 질의가 나왔다. 정춘생 조국혁신당 의원은 “우리나라에는 구조적 성차별 문제가 있고 성평등부는 이를 우선 해소해야 하는 숙제를 가지고 있다”며 “대통령의 몇 번의 발언으로 인해 성평등부가 방향을 혼동하는 게 아닌가 하는 우려가 든다”고 말했다. 이재명 대통령은 올 7월 성평등부의 전신인 여성가족부에 남성 청년이 겪는 역차별 문제를 해결하라는 지시를 내린 바 있다. 정 의원은 신설된 성평등정책관실 주무 부서의 명칭이 성평등정책과가 아닌 ‘성형평성기획과’라는 점에 대해서도 우려를 표했다.
반면 원 장관은 “공론의 장에서 이야기를 나누며 서로에 대한 이해를 높여 공존을 모색할 것”이라며 성평등부의 역할이 여전히 구조적 성차별 해소에 있다고 강조했다. 현재 성평등부 성형평성기획과에서는 성별 인식격차 해소 방안을 모색하기 위해 지난달 29일을 시작으로 청년 남녀 20여 명을 초청해 5회짜리 토크 콘서트를 진행 중이다.
한편 원 장관은 “노동시장 내 성평등 수준을 높일 수 있도록 ‘고용평등임금공시제’ 도입을 추진 중”이라며 “성평등 가치가 실질적으로 구현될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 고용평등임금공시제는 정부가 기업의 성평등 현황을 점검하기 위해 직군별, 성별, 고용 형태별 남녀 성비와 임금 현황을 공개하는 제도다.
이어 원 장관은 “젠더폭력으로부터 모두가 안전할 수 있도록 범부처 대응체계를 강화하겠다”며 “인공지능(AI)을 활용해 딥페이크 성범죄물을 탐지하고 사업자에게 자동으로 삭제 요청을 할 수 있도록 시스템 고도화를 추진 중”이라고 했다.
댓글 0