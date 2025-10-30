인구 70만 깨진 제주 “생활인구 잡아라”

사망자 더 많은 ‘데드크로스’ 최대
2016년 제주살이 열풍 이후 유출↑
도, 전입신고 안 한 도민에 독려
워케이션 등 생활인구 유인 총력
신생아보다 사망자가 많은 ‘데드크로스’ 현상에 인구 이탈까지 겪고 있는 제주도가 인구 잡기에 안간힘을 쓰고 있다. 급기야 실제 제주에 거주하면서도 주민등록을 이전하지 않은 이들에게 전입신고를 독려하는 상황에 이르렀다.
호남지방통계청에 따르면 지난해 제주지역 사망자 수는 4902명으로 통계 작성 이래 역대 최고를 기록했다. 반면 출생아 수는 3156명으로 역대 최저를 기록하며, 자연 감소 인구는 1746명에 달했다.
연도별 사망자 수는 2014년 3300명에서 2018년 3912명, 2022년 4806명, 2024년 4902명으로 꾸준히 증가했다. 올해 65세 이상 인구가 전체의 19.8%(13만1906명)에 달하는 점을 고려하면, 사망자 수는 앞으로도 계속 늘어날 가능성이 크다. 반면 출생아 수는 2014년 5526명에서 2018년 4781명, 2022년 3699명, 2024년 3156명으로 급감했다.
인구 자연 감소에 더해 인구 유출도 심화하고 있다. 제주에서는 2009년 이후 꾸준히 인구가 증가해 2014년 순유입 인구가 처음으로 1만 명을 돌파했고, 2016년에는 역대 최대인 1만4632명을 기록했다. 전국적으로 ‘제주살이’가 유행하던 시기였다.
그러나 2017년을 기점으로 증가세가 꺾이면서 순유입 규모가 점차 줄었고, 2023년에는 전입보다 전출이 많아 순유출(―1687명)로 전환됐다. 급기야 지난해에는 3361명이 제주를 떠나 1986년 이후 최대 인구 유출을 기록했다. 2023년 11월 70만 명을 넘었던 인구는 올해 9월 기준 69만344명으로 줄었다.
이에 제주도는 인구 유입 정책을 강화하는 한편, 제주에 거주하면서 주민등록을 이전하지 않은 도민에게도 전입신고를 적극 권장하고 있다. 이를 위해 △청년이어드림지원금 △하영드림 주택지원 △월 3만 원 공공임대주택 △육아지원금 △수눌음돌봄공동체 등 전입자 대상 생애주기별 혜택을 담은 홍보물을 공공기관, 대학, 공항 등 다중이용시설에 배포했다.
또 전국적으로 확산하는 휴가지 원격근무(워케이션)와 배움여행(런케이션) 수요에 대응해 ‘워(런)케이션 워킹그룹’을 출범시키고, 생활인구 유입과 지역경제 활성화를 함께 추진하고 있다.
이와 함께 제주도는 ‘제주형 외국인 정책 방향 수립 전담 조직’을 구성해 △외국인 유입·유치 △정착 지원 △사회 통합 △제도·인프라 등 4개 분야별로 제주의 현실을 진단하고 대응 방안을 마련 중이다.
제주도 관계자는 “제주 이주를 고려하는 사람은 물론, 이미 제주에 거주하는 도민도 주민등록 전입을 통해 다양한 맞춤형 정책 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.
한편 국토연구원은 올해 5월 ‘체류형 생활인구의 생활 등록제 도입 방안 보고서’에서 “주민등록 주소지와 실제 활동 지역 간 불일치로 발생하는 문제를 해결하기 위해 생활 등록제 도입이 필요하다”고 제안했다. 생활 등록제는 주민등록상 주소지가 아닌 지역에서 일상적으로 머무는 인구가 해당 지역의 공공 서비스를 이용할 수 있도록 하는 제도다. 제주는 지난해 기준 1378만 명의 관광객이 찾을 정도로 생활 인구가 많은 지역으로 꼽힌다.
댓글 0