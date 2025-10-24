본문으로 바로가기
사회
억새 물결, 가을 속으로
양회성 기자
23일 서울억새축제가 열리는 마포구 월드컵공원 내 하늘공원에서 시민과 관광객이 억새밭을 거닐고 있다. 이 축제는 24일까지 열리며, 행사장엔 다양한 조형물과 미디어아트, 포토존이 설치된다.
#서울억새축제
#하늘공원
#관광객
양회성 기자 yohan@donga.com
