억새 물결, 가을 속으로

23일 서울억새축제가 열리는 마포구 월드컵공원 내 하늘공원에서 시민과 관광객이 억새밭을 거닐고 있다. 이 축제는 24일까지 열리며, 행사장엔 다양한 조형물과 미디어아트, 포토존이 설치된다.

#서울억새축제#하늘공원#관광객
양회성 기자 yohan@donga.com
