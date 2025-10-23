“아들의 마지막 소원”…길 가다 쓰러진 30대, 3명 살리고 떠나

길을 가다가 쓰러져 뇌사상태가 된 30대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 생명을 선물하고 떠났다.
한국장기조직기증원은 9월 5일 아주대학교병원에서 김문수 씨(34) 뇌사 장기기증으로 3명의 소중한 생명을 살리고 떠났다고 23일 밝혔다.
김 씨는 8월 30일 길을 걷던 중 쓰러진 뒤 행인에게 발견돼 병원으로 이송됐지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 되고 말았다.
가족들은 의료진으로부터 의학적으로 어떠한 치료도 불가능하고, 김 씨의 몸이 더 이상 버틸 수 없어 곧 심장도 멈추게 될 것이라는 청천벽력 같은 선고를 들었다.
이후 가족들은 이대로 떠나보내기보다는 다른 생명을 살리고 그 몸에서 살아 숨 쉬길 바라는 마음으로 기증을 결심했고, 김 씨는 뇌사 장기기증으로 심장, 신장(양측)을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸다.
김 씨의 어머니는 “평소 가족들에게 내가 만약 죽게 된다면 남을 살리는 기증을 하고 떠나고 싶다고 이야기했을 때, 다른 가족은 반대하기도 했다. 하지만 문수는 생명을 살리는 일인데 좋은 것 같다며 가장 먼저 호응해 줬다. 지금 생각해 보니 기증은 문수의 마지막 소원이었다는 생각이 들어 그 소원을 이뤄준 것 같다”고 말했다.
부산광역시에서 1남 1녀 중 첫째로 태어난 김 씨는 착하고 바른 성품으로 주변에 어려운 사람이 있으면 먼저 다가가는 따뜻한 마음씨를 가진 청년이었다. 활달하고 외향적인 성격으로 배드민턴, 수영 등 스포츠를 즐겨 했고, 쉬는 날이면 야구와 축구 경기를 보는 것을 좋아했다.
밝고 모든 일에 적극적인 성격으로 전교 회장과 반장을 도맡아 했고, 컴퓨터 개발자의 꿈을 이루기 위해 성균관대학교 컴퓨터 공학과를 졸업 후 차량용 음성 인공지능 회사에서 근무했다.
김 씨의 어머니는 “아들아. 너무 보고 싶고 그리운데 그곳이 더 좋아서 먼저 갔다고 생각할게. 단 한 번도 너를 사랑하지 않은 적이 없었고, 하늘나라에서 뭐든지 하고 싶은 거 다 했으면 좋겠어. 잘 지내고. 언젠가 우리 다시 만날 수 있겠지. 사랑해”라고 인사를 전했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
