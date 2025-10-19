와세다대학, 구자열 LS 이사회 의장에 명예법학박사 수여

와세다대학은 10월 18일 토요일 교내 아이즈(Aizu) 박물관에서 구자열 LS 이사회 의장(전 고려대학교 교우회장)에게 명예법학박사 학위를 수여했다.
이날 학위수여식에서 다나카 아이지 와세다대 총장은 “구자열 회장은 LS그룹을 전 세계 25개국 100여 곳에 현지 법인을 둔 글로벌 기업으로 성장시켰으며, 한국무역협회 회장으로서 ‘한일교류특별위원회’를 설립해 양국 간 경제협력 강화에 지대한 역할을 수행했다”고 밝혔다. 이어 “33대 고려대 교우회장으로서 코로나 시기에도 불구하고 와세다대를 방문해 양교 발전에 크게 기여했다”고 치하했다.
와세다대학의 첫 명예박사 학위는 인도 초대 총리 자와할랄 네루에게 수여되었으며, 이외에도 넬슨 만델라 전 남아프리카공화국 대통령, 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 오스트리아 출신 지휘자 헤르베르트 폰 카라얀 등이 명예박사 학위를 받았다. 국내에서는 김영삼 전 대통령과 이건희 삼성그룹 회장이 명예박사 학위를 받은 바 있다.
이날 학위수여식에는 승명호 교우회장, 김동원 모교총장, 정진택 전 모교총장, 곽영길 언론인교우회장, 윤건인 일본교우회장, 전현주 여자교우회장, 한윤상 수석부회장 등 30여 명의 교우와 함께 김윤 한일경제협회장, 한국무역협회 및 LS그룹 관계자 등 경제계 인사들이 참석해 구 회장의 수상을 축하했다.
