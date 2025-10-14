남대문 쪽방촌 142가구, 공공임대주택 입주

지상 18층 ‘해든집’ 완공…‘선이주 후개발’ 첫 사례
서울역 인근 남대문 쪽방촌 주민들이 정비사업 착수 전 새 공공임대주택으로 이주를 마쳤다. 민간이 주도한 재개발 사업에서 강제철거가 아닌, 주민들의 새 거처를 먼저 마련해 이주시킨 것은 이번이 처음이다.
남대문 쪽방촌(양동구역 제11·12지구)은 서울역과 남산 사이에 있는 대표적 노후 주거지로, 한국전쟁 이후 형성됐다. 대부분 지은 지 60년이 넘은 건물로, 1평(3.3㎡) 남짓한 단칸방에서 고령층 주민들이 살아왔다.
이들이 새로 이주한 공공임대주택 ‘해든집’은 ‘햇살이 드는 집’이라는 뜻으로, 2021년 12월 정비계획 결정 후 기부채납 방식으로 추진돼 4년 만에 완공됐다. 지상 18층, 지하 3층 규모로 6∼18층은 임대주택, 하부층은 복지·편의시설로 구성됐다. 지난달 입주를 시작해 현재 142가구가 새 보금자리에 정착했다.
서울시는 주민들의 안정적 정착을 위해 건물 5층에 ‘남대문 쪽방상담소’를 두고 생활·의료 상담, 자활 지원 등을 제공한다. 또 공동작업장, 편의점, 빨래방 등 편의시설도 갖춰 생활 여건을 개선했다.
‘해든집’은 개발 대상지 주민을 위한 임대주택을 먼저 지은 뒤, 이주가 완료되면 기존 건물을 철거하는 ‘선(先)이주-후(後)개발)’ 방식의 민간 주도 순환정비 1호 사례다. 서울시는 이 방식을 영등포 쪽방촌 정비에도 확대 적용할 계획이다.
송진호 기자jino@donga.com
