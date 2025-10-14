학력 향상 등 공교육 정상화… 지방자치의 새로운 소명 [기고/이필형]

동대문구는 올해 교육경비보조금을 155억 원으로 대폭 확대했다. 학생 1인당 금액으로는 서울시 자치구 1위다. 2022년 80억 원에서 시작하여 3년 만에 두 배 가까이 늘렸다.
155억 원의 예산은 유치원을 포함한 초중고 75개소에 맞춤형으로 지원된다. 학력 신장, 미래 과학 교육, 생태 교육 등 각 학교가 추구하는 교육 비전에 따라 차별화된 지원이 이뤄진다. 또한 학생들이 전문적인 진학·진로·학습 코칭 등을 받을 수 있도록 올해 7월 교육지원센터를 신설동으로 확장 이전했다. 90㎡에 불과했던 공간이 410㎡로 4배 이상 커졌다. 영유아와 아동을 돌보는 인프라 구축을 위해 아가사랑센터와 서울형 키즈카페를 유치했다. 이문수변공원에는 수상스포츠체험교육장을 조성해 자연 속 경험을 통해 시야를 넓히는 교육의 새로운 가능성을 제시했다.
공교육의 목적은 모든 사람이 자신에게 맞는 역할을 찾고 세상이 필요로 하는 일을 할 수 있도록 돕는 것이다. 안타깝게도 언젠가부터 획일적인 평가와 경쟁에 매몰되면서 본래의 목적에서 멀어졌다. 진정한 공교육 정상화란 이러한 편향에서 벗어나 각자의 고유한 재능과 적성을 발견하고 계발할 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 교육의 목표는 ‘좋아하고 잘하는 것을 찾는 과정’의 든든한 발판이 되는 것이어야 한다.
동대문구의 교육경비보조금 확대의 의미는 단순히 시설 개선이나 교육 프로그램 확충이 아니다. 이는 지방자치단체가 교육 공동체의 핵심 주체 중의 하나로 역할을 하겠다는 의지의 표현이다. 교육정책의 성패는 교육 주체 간의 소통과 협력에 달려 있다. 동대문구는 참여형 교육 거버넌스를 구축해 정책 수립 과정에서 학부모와 학교 관계자들의 목소리를 수렴하고 있다. 교육 주체들이 함께 고민하고 해결책을 모색하는 것이 공교육 정상화의 출발점이기 때문이다.
아이들에게 더 나은 교육 환경을 제공하고, 공교육을 정상화하는 것은 불가능한 과제일까? 그렇지 않다. 지역사회가 교육을 단기적 성과의 도구로 보지 않고, 지속 가능한 발전을 위한 핵심 인프라로 인식하면 가능하다. 장기적 관점에서 교육에 접근하고, 미래 세대의 역량 개발과 인격 형성에 초점을 맞춰가야 한다.
이제 우리 앞에 놓인 과제는 교육을 더욱 넓은 사회적 맥락에서 재구성하는 것이다. 학교 담장을 넘어 지역사회 전체가 하나의 학습 공간이 되는 마을 교육 공동체의 실현이 필요하다. 행정과 학부모, 교육 관계자와 지역사회가 한 팀이 되어 아이들의 성장을 지원할 때 비로소 ‘공교육 정상화’는 구호가 아닌 현실이 된다. 동대문구의 도전은 이제 시작이다. 155억 원이라는 숫자 너머에 담긴 교육 철학과 미래 희망이 지역사회 전체로 확산하기를 기대한다.
댓글 0