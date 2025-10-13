동아일보

DDP뮤지엄 ‘장미셸 바스키아展’

  • 동아일보
10일 서울 중구 DDP뮤지엄을 찾은 시민들이 ‘장미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들’ 전시 작품을 관람하고 있다.

#DDP뮤지엄#장미셸 바스키아#전시
박형기 기자 onehsot@donga.com
