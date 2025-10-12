“캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬는 상태였다”

캄보디아 현지에서 범죄조직에 납치됐다가 목숨을 잃은 대학생이 구조작전 직전 극심한 고문 끝에 사망했다는 증언이 나왔다.
박찬대 더불어민주당 의원실은 12일 “연합뉴스가 보도한 ‘캄보디아 감금 한국인 2명 구조’ 및 뉴스1이 단독 보도한 ‘캄보디아 사망 대학생 관련 내용’은 모두 사실”이라며 “13일 국회 정무위원회 국정감사에서 해당 사건의 경위와 문제점을 보다 명확히 설명드릴 예정”이라고 밝혔다.
그러면서 “특히, 우리 국민의 실종 접수를 위해 ‘감금된 사진’이나 ‘감금된 영상’을 제출하라고 요구한 현지 경찰의 비상식적인 행태에 대해 국가 차원의 제도적 대응 필요성을 제기할 계획”이라고 덧붙였다.
의원실은 지난달 12일 피해자 가족으로부터 구조 요청을 접수했고, 제보의 정확성·심각성·시의성을 고려해 긴급 구조가 필요하다고 판단했다. 이에 9월 17일 외교부에 긴급 연락을 취하고, 19일 국회 공문으로 긴급 구조요청을 발송했다고 설명했다.
이후 가족·외교부·캄보디아 영사관 등과 협조해 캄보디아 시아누크빌 웬치 지역에 감금된 한국인 2명을 10월 2일 현지 경찰과 함께 안전하게 구조했다. 피해자는 “현지시간 10월 2일 오후 2시쯤 경찰 7명이 방으로 들어와 수갑이 채워진 제 모습과 침대 사진을 찍은 뒤, 감시하던 범죄자를 체포했다”고 진술했다.
의원실은 이번 사건은 ‘고수익 해외취업 사기→감금·폭행·보이스피싱 강요’로 이어지는 국제범죄 피해 사례이며, 피해자들은 장기간 쇠파이프·전기충격기 폭행 및 협박, 강제 노동을 당한 것으로 확인됐다고 설명했다.
박 의원은 “재외국민 보호 인력·예산 확충과 ‘영사조력법 개정안’ 조속 통과를 통해 유사 피해를 근본적으로 막아야 한다”며 “아직 돌아오지 못한 국민들이 하루빨리 가족 품으로 돌아오길 바란다”고 말했다.
또 의원실은 8월 9일 캄보디아 캄폿주 보코산 인근 범죄조직 단지에서 의원실·외교부·정보기관·영사관 등의 공조로 14명의 한국인이 구조됐다고도 밝혔다.
의원실은 “하루 전인 8월 8일, 같은 장소에 감금돼 있던 한국인 대학생 B 씨(22)가 과도한 폭행으로 사망한 사실이 뒤늦게 확인됐다. 구조된 A 씨는 의원실에 “B 씨가 너무 맞아서 걷지도, 숨도 못 쉬는 상태였으며 병원으로 이송 중 사망했다”고 증언했다“고 전했다.
B 씨 사망증명서에는 ‘고문으로 인한 극심한 통증’이 사망 원인으로 기재되어 있다. 현재 시신은 현지 사법 절차로 인해 국내 송환이 지연되고 있으며, 한국·캄보디아 정부 간 협의가 진행 중이다.
박 의원은 “안타깝게 목숨을 잃으신 고인의 명복을 빈다”며 “캄보디아 내 감금 피해 구조를 위한 정부 간 긴급 공조체계와 상시 대응망 구축이 절실하다”고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
