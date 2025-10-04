“연휴 동안 주차하세요”…수도권 공공기관-학교 1200곳 무료 개방

강남구
신구초, 학동초, 도곡중, 봉은중, 세곡중, 수서중, 단국대사대부속중, 숙명여중, 경기고, 압구정고, 단국대부속소프트웨어고, 단국대사대부속고, 대진디자인고, 수도전기공업고, 숙명여고, 중산고, 중앙대사대부속고
강동구
길동초
강북구
번동초, 삼양초, 오현초, 우이초, 송중초, 수유중, 강북중, 서라벌중, 화계중, 솔샘고, 혜화여고, 영훈고
강서구
방화중, 등촌중, 대일고, 영일고
관악구
난곡초, 난향초, 봉현초, 신림초, 신성초, 인헌초, 관악중, 남서울중, 미성중, 봉림중, 삼성중, 인헌중, 광신중, 남강중, 당곡고, 삼성고, 인헌고, 광신고, 광신방송예술고, 남강고, 미림여고, 서울관광고, 서울미술고, 영락고, 영락의료과학고, 서울산업정보학교
구로구
고척초, 경인중, 구로중, 세종과학고, 예림디자인고
금천구
금산초, 독산초, 백산초, 탑동초, 난곡중, 금천고
노원구
계상초, 상명초, 중계초, 상경중, 상계중, 태랑중, 청원중, 월계고, 광운인공지능고, 서울아이티고, 영신여고, 인덕과학기술고, 청원여고, 청원고
도봉구
가인초, 도봉초, 도봉중, 백운중, 창일중, 창동고, 효문고, 서울외국어고
동대문구
군자초, 이문초, 장평초, 전농초, 전농중, 전일중, 청량중, 동국대사대부속중, 서울반도체고, 청량고, 휘봉고, 해성여고
동작구
강남초, 남성초, 대림초, 동작초, 상도초, 은로초, 강남중, 강현중, 남성중, 대방중, 동작중, 문창중, 사당중, 상도중, 영등포중, 장승중, 동양중, 성남중, 중앙대사대부속중, 동작고, 수도여고, 영등포고, 경문고, 성남고
마포구
성사중, 성산중, 아현중
서대문구
가재울초, 명지초, 연희중, 홍은중
서초구
내곡중, 서일중, 영동중, 원촌중, 세화여중, 서울고, 서울웹툰애니메이션고, 양재고, 서울나래학교, 상문고, 세화고, 세화여고
성동구
성수중, 성원중
성북구
길음초, 돈암초, 미아초, 석계초, 석관초, 성북초, 숭덕초, 안암초, 월곡초, 일신초, 장월초, 장위초, 광운초, 성신초, 북악중, 석관중, 숭곡중, 월곡중, 장위중, 남대문중, 홍익대부속중, 홍익대부속고
양천구
강신중, 양강중, 서울금융고, 대일관광고, 서울영상고
송파구
가원중, 송파초, 중대초, 문현고, 영동일고, 잠실고, 창덕여고, 서울인공지능고
영등포구
윤중초, 윤중중, 한강미디어고
용산구
청파초, 후암초, 용강중, 용산중, 보성여중, 용산철도고, 중경고, 보성여고, 서울디지텍고
은평구
녹번초, 신사초, 은빛초, 불광중, 연서중, 연천중, 은평고, 진관고
종로구
명신초, 창신초, 청운초, 혜화초, 경복고, 상명대사대부속여고, 경신고, 서울예술고, 서일문화예술고,
중구
장원중, 창덕여중, 한양중, 한양공업고, 환일고
중랑구
면목초, 원묵중, 중화중, 중화고, 송곡고, 송곡여고
댓글 0