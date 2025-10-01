동아일보

9회말 투아웃에 SSG에 역전당한 한화…LG 정규시즌 우승

프로야구 LG 트윈스가 정규시즌 우승을 확정했다. 뉴스1
프로야구 LG 트윈스가 정규시즌 우승을 확정했다. 뉴스1

모로 가도 서울만 가면 된다. 한국프로야구 역사상 가장 극적인 정규시즌 우승팀이 탄생했다. ‘서울의 자존심’ LG 트윈스다.

정규리그 우승까지 1승만 남겨둔 채 3연패로 시즌을 마치며 자력으로 우승을 확정하지 못한 LG가 자존심은 조금 구겼지만 극적으로 정규시즌 1위를 확정했다.

LG는 1일 안방 서울 잠실구장에서 치른 NC와의 정규시즌 마지막 경기에서 5위 NC에 3-7로 패했다. 정규 시즌 성적은 85승56패3무(승률 0.603)였다. 이날 9회말 LG의 마지막 아웃카운트는 오후 10시에 잡혔다. 정규시즌 자력우승이 좌절된 시간이었다.

같은 시간 문학구장에서는 2위 한화가 SSG를 이기고 있었다. 한화는 이 경기를 포함해 3일 KT와의 시즌 최종전까지 모두 이기면 LG와 동률을 이룰 수 있었다. 이 경우 LG와 한화는 4일 1위 결정전이라 불리는 타이브레이크로 우승을 정하게 되어 있었다.

하지만 승리의 여신이 경기 막판 LG를 향해 미소를 지었다. 한화 마무리 투수 김서현은 5-2로 앞선 9회말 투아웃까지 잡아 승리까지 아웃카운트 1개만을 남겨두고 있었다. 그런데 김서현이 대타 류효승에게 안타, 현원회에게 2점 홈런을 허용하면서 분위기가 급변했다. 어느새 한 점차 승부가 된 것이다.

흔들린 김서현은 다음타자 정준재까지 스트레이트 볼넷으로 허용했다. 그리고 다음 장면은 그 누구도 예상하지 못한 일이 벌어졌다. 올해 신인인 이율예가 김서현을 상대로 끝내기 2점 홈런을 작렬한 것이다. 다 잡은 승리를 놓친 한화는 83승56패4무(승률0.597)로 LG를 승률에서 따라 잡을 수 없게 됐다.

NC전 패배 후 라커룸에서 TV를 통해 이 경기를 지켜보고 있던 LG 선수단은 1시간 넘게 경기장을 지키며 응원가를 부르던 팬들 앞에서 우승 확정 세리머니를 할 수 있었다.

프로야구 LG 트윈스가 정규시즌 우승을 확정했다. 뉴스1
프로야구 LG 트윈스가 정규시즌 우승을 확정했다. 뉴스1

2023년 29년 만에 정규시즌-한국시리즈 통합우승을 달성한 LG는 2년 만에 다시 한국시리즈에 직행에 V4에 도전할 수 있게 됐다. LG는 앞선 세 차례(1990, 1994, 2023) 정규시즌 우승 때는 모두 한국시리즈 정상까지 밟았다.

SSG가 한화를 잡아주면서 LG는 4번째 통합우승으로 가는 8부능선도 넘었다. 이제껏 정규리그 우승팀이 한국시리즈에서 우승한 경우는 85.3%(34회 중 29회)나 된다.

임보미 기자 bom@donga.com
