불경기 여파…건설·제조업 일자리 15개월째 감소, 사업체 종사자 줄어

불경기로 인해 ‘고용 저수지’ 역할을 하는 건설업과 제조업을 중심으로 사업체 종사자가 줄고 있다. 고용노동부가 30일 발표한 ‘2025년 8월 사업체노동력조사 및 4월 시도별 임금·근로시간 조사 결과’에 따르면 지난달 1인 이상 사업체 종사자는 2026만4000명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 1만7000명(-0.1%) 줄었다.
올 7월 사업체 종사자는 지난해 7월과 비교할 때 비슷한 수준을 유지했지만 한 달만에 하락세로 돌아섰다. 특히 ‘일자리 저수지’ 역할을 하는 건설업과 제조업의 일자리 감소세가 뚜렷했다. 건설업은 지난해 같은 달보다 8만3000명(-5.8%) 줄어 136만1000명에 그쳤다. 제조업도 372만4000명으로 전년 대비 1만9000명(-0.5%) 감소했다.
건설업과 제조업은 각각 15개월과 23개월 연속 감소세를 보이고 있다. 이 밖에도 숙박, 음식점업, 도매, 소매업 등 서비스업에서도 감소세가 나타났다. 김재훈 노동부 노동시장조사과장은 “건설업은 여전히 좋지 않은 상황”이라며 “경기가 안 좋을 것이라는 예상 때문에 이직과 채용이 감소해 노동 이동이 멈춰있다”고 말했다.
현재 구인 중으로 한 달 이내 업무가 시작될 수 있는 ‘빈 일자리’도 지난해 2월 이후 감소세를 보이고 있다. 올 4~6월 ‘빈 일자리’는 15만1000개로 지난해 같은 기간(19만3000개)보다 21.6% 줄었다. 8월 기준 ‘빈 일자리’도 16만3000개로 1년 전보다 10.2% 감소했다. 경기 둔화와 건설·제조업 부진이 신규 고용 창출을 약화시킨 것으로 풀이된다.
임금과 근로시간 지표도 부진했다. 올 7월 기준 1인당 월평균 임금총액은 421만3000원으로 1년 전인 지난해 7월보다 1% 감소했다. 지난해 7월에는 자동차 관련 산업에서 임단협 타결금이 지급됐으나 올해는 타결이 지연되면서 특별급여가 줄어든 것으로 보인다. 물가를 반영한 실질임금은 361만5000원으로 3.1% 감소해 근로자의 체감 소득은 더 악화된 것으로 나타났다. 월 근로시간은 평균 168.9시간으로 전년 같은 달보다 0.2시간 줄었다.
